Postati avtomobilski oblikovalec ni enostavna naloga. Konkurenca je izjemna, delovnih mest pa malo. Če si tega posla zaželiš v Sloveniji, vse postane še mnogo težje. Znana je na primer zgodba Roberta Lešnika, ki je trikrat padel na sprejemnih izpitih na ljubljanski fakulteti za oblikovanje, danes pa je šef zunanjega oblikovanja pri Mercedes-Benzu. Prav pri podjetju iz Stuttgarta se zavedajo, kako zelo pomembni so mladi kadri, zato že 20 let sodelujejo z univerzo MOME iz Budimpešte, nadgradnja sodelovanja pa je novi laboratorij za oblikovanje mobilnosti, ki študentom omogoča, da delajo z najbolj inovativnimi tehnologijami. Med njimi sta tudi obogatena in virtualna resničnost.

Dodana vrednost laboratorija bo raziskovanje prihodnosti mobilnosti, pri čemer pa študenti ne bodo dizajnirali zgolj avtomobilov, temveč tudi drone, ladje, motorje in ostale vrste prevoza. »Neverjetno, koliko idej imajo mladi. Animacije avtomobilov so izjemne. Veseli me, da mlade oblikovalce naša znamka tako navdihuje in jo imajo za kul,« je ob otvoritvi laboratorija dejal Gorden Wagener, prvi mož oblikovanja pri skupini Mercedes-Benz. Na univerzi tudi sicer spodbujajo kreativnost, med projekti zadnjih let pa so bili luksuzni leteči taksi, športni avto, ki je hkrati simulator, in vozilo za pustolovščine zunaj urejenih cest, nekaj posebnega pa je bil tudi najnovejši projekt humanitarnega vozila, ko se tri tovorna vozila povežejo in nastane mobilna bolnica, kar je še posebej uporabno v vojni. »Idejo sem dobil med vojno v Siriji, ko so uničili ambulante organizacije Zdravniki brez meja in zdravnike prisilili k umiku. Ta problem sem želel rešiti na način, da zasnujem mobilno zdravstveno enoto, ki je varna pred napadi,« je dejal Mate Treffler, ki se je podpisal pod koncept in dejal, da so pri Mercedesu hitro razumeli bistvo zgodbe in prižgali zeleno luč, projekt pa je bil hkrati tudi njegova diplomska naloga. In kaj ga čaka v bližnji prihodnosti? »Sebe vidim kot oblikovalca avtomobilov, med znamkami, ki so mi blizu, pa je na prvem mestu Mercedes-Benz, in sicer zavoljo njihovega všečnega dizajnerskega jezika. Prav tako bi bil vesel, če bi se mi ponudila priložnost dela za Mazdo, saj mi je všeč, kako dolgo tradicijo inkorporirajo v sodobno obliko. Je pa trenutno službo zaradi koronavirusa težje dobiti, po mladih oblikovalcih pa najbolj povprašujejo kitajska podjetja.«

Na univerzi se študenti najprej učijo osnov, kako sploh narisati avto, rišejo pa lahko, karkoli si želijo. Projektov imajo ogromno, sodelujejo pa tudi s študenti, ki bodo nekoč inženirji, kar jim pri razumevanju celotne avtomobilske zgodbe zelo pomaga. »Študenti delajo na projektih, katerih pobudo dajo oblikovalci Mercedes-Benza. Pogosto dobijo tudi priložnost za pripravništvo v Nemčiji, kar je zanje odskočna deska za nadaljnjo kariero. Seveda pa so vsem, ki diplomirajo, vrata avtomobilske industrije na široko odprta,« pojasnjuje Andras Hunfalvi, profesor na MOME in dodaja, da je nekaj posebnega sama intenzivnost šolanja in sodelovanja, saj se najpomembnejši oblikovalci iz Nemčije, med njimi je tudi Lešnik, aktivno vključujejo in študentom z nasveti tedensko pomagajo. Praviloma pa vsak semester izberejo 6 do 8 študentov, ki se dopolnjujejo in pomagajo drug drugemu. Prevladujejo Madžari in študenti iz sosedskih držav.