Jasno, mobilne hišice so predvsem zatočišče družin, zato ni prav nič nenavadnega, da je ni bilo niti ene, v kateri ne bi uzrl vsaj enega otroka, starosti osnovnošolca ali mlajšega; pa brez skrbi, nisem se šel detektiva in vohunil za komerkoli, tudi to sem opazil šele po nastanku opisanega spiska. Ki mi enostavno ni dal miru. Omenjenih šestnajst od 23 avtomobilov namreč pomeni, da se je na navedeno destinacijo v prvem tednu julija v enoprostorcih pripeljalo sedemdeset odstotkov gostov.

Seveda se bo marsikdo vprašal, kaj je pri tem sploh tako nenavadnega? Nenazadnje so enoprostorci tiste vrste avtomobili, ki so najbolj tipični družinski. Ob vsem naštetem je tako vse skupaj logično. A »točka preloma« je nekje drugje – večino izmed naštetih enoprostorcev so namreč nehali proizvajati in svojih naslednikov niso dobili (prav julija, v tem mesecu, se denimo dokončno poslavlja tudi eden najuspešnejših sploh, citroën C4 spacetourer, dolga leta pred tem znan kot C4 picasso), proizvajalci pa nas redno prepričujejo, da je z njimi pač konec. Da kupcev ne zanimajo, da so se ti usmerili v športne terence, ki so enoprostorce uspešno zamenjali. In tako naprej in tako nazaj.

Jasno, proizvajalci zagotovo ne bi bili toliko nerazumni, da bi ukinjali nekaj, kar bi jim prinašalo dobiček. Zato dvomov o tem, da športni terenci počasi »požirajo« domala vse druge razrede, zagotovo ne gre iskati. Ja pa po drugi strani res tudi, da avtomobilske znamke željam kupcev ne le sledijo, temveč trende tudi ustvarjajo, dogodki, kot je opisan ter številni drugi, pa nam dajo pošteno misliti o tem, ali se niso enoprostorcem vsi skupaj nemara odpovedali bistveno prehitro. Ne SUV-ji ne karavani ne kdorkoli drug, pa naj nas še toliko prepričujejo, njihove družinske praktičnosti in uporabnosti pač niti približno ne morejo doseči.

Zatorej bi si upal napovedati, da enoprostorci še niso rekli zadnje. Četudi bodo v kratkem izginili vsi, se bodo slej ko prej reinkarnirali. Če ne prej, pa kot električni avtomobili, ki dajejo oblikovalcem precej bolj proste roke.