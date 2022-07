Zaradi suše in presušene vegetacije ter predvsem močne burje se požar po njegovih besedah hitro širi. Trenutno najbližja naselja niso v nevarnosti, glede na to, da se požar širi tudi po krošnjah dreves, pa bi se to lahko hitro spremenilo. Zato je gašenje iz zraka posebej pomembno za zagotavljanje varnosti.

Na terenu je trenutno preko 180 gasilcev poklicnih gasilskih enot in prostovoljnih društev s severne in južne Primorske.

»Aktiviran je bil državni načrt za tovrstne intervencije. V dolžino požar zagotovo meri en kilometer, gori na težko dostopnem ali neprehodnem terenu,« je povedal Vendramin.

Pojasnil je še, da jim pomaga tudi helikopter Slovenske vojske, čakajo pa še na helikopter italijanske civilne zaščite. »Prav tako smo preko mednarodnega mehanizma aktivirali letalo za gašenje požarov canader, ne vemo pa še, od kje nam ga bo uspelo dobiti,« je še dejal.

Na pomoč so gasilcem ponovno prišli tudi pirotehniki, saj je na območju še vedno precej neeksplodiranih ostankov iz prve svetovne vojne; tam je namreč potekala soška fronta.

Vzrok požara zaenkrat še ni znan.

Pred dvema dnevoma je že gorelo v neposredni bližini, ob državni cesti Miren-Opatje selo pri Lokvici, vendar so požar uspešno pogasili ob pomoči dveh helikopterjev. Gorelo je na težko dostopnem terenu na območju med petimi in šestimi hektari.