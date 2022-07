Cestni alarm: Na avstrijski strani Karavank 3 kilometrska gneča vozil

Sončno vreme je tudi na današnjo nedeljo na lepše izvabilo množice popotnikov, zato so na cestah ponekod gneče vozil. Na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji je 3 kilometrska vrsta, o čakalnih dobah pa poročajo tudi z ostalih mejnih prehodov po državi. Te so najdaljše na Sečovljah (do 2 uri), Dragonji, Starodu, Jelšanah, Obrežju, Dobovcu in Gruškovju.