Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je med pregledom enot, ki se bojujejo v Ukrajini, ukazal, da pospešijo tempo in intenzivnost napadov ter odredil vojski, naj razširi svoje napade v vseh smereh, poroča dpa. Cilj ukazov naj bi bil preprečiti Kijevu izvajanje množičnih artilerijskih in raketnih napadov na infrastrukturo in civiliste v Donbasu in drugje.

Tudi vojaški strokovnjaki Inštituta za vojne študije (ISW) s sedežem v ZDA so opazili, da ruske enote končujejo predah po zavzetju mest Severodoneck in Lisičansk. Trenutno potekajo spopadi manjšega obsega, a če je njihovega premora resnično konec, bodo Rusi v prihodnjih 72 urah verjetno nadaljevali in razširili svoje vojaške operacije, je zapisano v analizi ISW.

Ukrajinske sile so medtem sporočile, da so v zadnjih 24 urah odbile ruske napade v smeri mest Bahmut in Slovjansk v regiji Doneck. »Zaradi velikih izgub je večina ruskih vojakov v zelo slabem moralno-psihološkem stanju in išče način, kako se izogniti sodelovanju v nadaljnjih bojnih operacijah,« piše v poročilu ukrajinskega generalštaba. Spopadi se še vedno nadaljujejo v okolici termoelektrarne Vulehirsk pri Bahmutu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Rusko obrambno ministrstvo je potrdilo tudi odgovornost za nedavni zračni napad na industrijsko mesto Dnipro. V napadu naj bi umrli trije ljudje, 15 pa je bilo ranjenih. Ukrajina je rusko stran obtožila, da je napadla civilno infrastrukturo, Moskva pa trdi, da je bil napad osredotočen na tovarno, ki proizvaja dele za balistične rakete.

Ob grozeči svetovni prehranski krizi, ki jo je povzročila vojna, je proruska uprava v jugovzhodni ukrajinski regiji Zaporožje sporočila, da v velikem obsegu izvaža žito. Vodja proruske uprave Jevhen Balickij je dodal, da je bilo odpremljenih že več kot 100 vagonov. Pri tem ni omenil, kam so bile pošiljke namenjene, vendar jih je z vlakom mogoče prepeljati le na Krim ali v Rusijo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem v soboto dejal, da je Ukrajina ponovno zavzela nekatera območja, ki jih je zasedla Rusija, in da se bo še naprej borila za ponovno pridobitev vsega ukrajinskega ozemlja, ki je trenutno pod ruskim nadzorom.