Primož Roglič zaradi poškodb odstopil s Toura

Slovenski kolesarski as Primož Roglič še drugič zapovrstjo ne bo končal dirke po Franciji. Iz njegove ekipe Jumbo-Visme so sporočili, da so se odločili, da Zasavec odstopi pred 15. etapo, odstop je posledica poškodb, ki jih je 31-letni olimpijski prvak v kronometru dobil pri padcu v peti etapi.