V skupnem seštevku je tako Vingegaard (Jumbo-Visma) zadržal 2:22 minute naskoka pred Pogačarjem (UAE Team Emirates). Tretji je ostal Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ki pa zdaj zaostaja 2:43 minute.

Pogačar je na zadnjem vzponu do letališča Mende nekajkrat navil ritem, a se je Danec ves čas zanesljivo držal njegovega kolesa. So pa že na začetku klanca hitro odpadli Vingegaardovi pomočniki, zaradi česar je bil na zadnjem vzponu osamljen, medtem ko sta nekaj 100 m Slovencu pomagala Američan Brandom McNulty in Poljak Rafal Majka.

Vseeno pa Pogačar, dvakratni zmagovalec Toura, na vzponu ni tako eksplozivno napadal Danca, tudi v kasnejšem sprintu do črte pa si ni ustvaril razlike. Ciljno črto je prepeljal kot 23.

Ni pa 23-letnik s Klanca pri Komendi poskušal le ob koncu etape. Tudi na samem začetku je nekajkrat preveril Vingegaardovo stanje in predvsem moč njegove ekipe, ki je tudi takrat dokaj hitro popustila. Z Vingegaardom je sprva ostal le Belgijec Wout Van Aert, odpadel je tudi drugi slovenski as Primož Roglič. Kisovčan je hitro zaostal slabe tri minute, šele po umiritvi razmer pa je prišel nazaj v glavnino.

Jumbo-Visma je 23 ubežnikom v ospredju omogočila varno razliko, da so se pomerili za etapno zmago, medtem ko so v ozadju čakali na zahtevni zaključek. Jumbo-Visma se je "zbudila" nekaj več kot 30 km pred ciljem in začela rezati v zaostanek za ubežniki. Delo je na čelu skupine favoritov je opravljal tudi Roglič, ki pa je hitro popustil in nato počasi kolesaril do cilja. Predvsem Van Aert je znova povsem razbil glavnino in favorite popeljal do vznožja vzpona (3 km/10,2 %) do Menda.

Okoli 13 minut prej so na zadnji vzpon prišli tudi ubežniki, med katerimi je silovito pospešil Matthews (BikeExchange-Jayco), lovil pa ga je lahko zgolj Italijan Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost). Dober kilometer pred vrhom vzpona ga je tudi ujel, nato pa na videz že strl Avstralca. A do konca vzpona je k sebi prišel tudi Matthews, napadel Bettiola in se odpeljal 39. zmagi v karieri naproti.

To je bila deveta zmaga na tritedenskih pentljah, od tega četrta na Touru in prva po letu 2017. Dve zmagi ima tudi na Giru, preostale tri pa na Vuelti. Drugo mesto je v etapi pripadlo Bettiolu, tretji je bil domačin Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).

»To je zgodba moje kariere, v kateri je bilo ogromno vzponov in padcev. Moja družina ves čas verjame vame. Tolikokrat sem bil 'polomljen', na tleh, a sem se vselej pobral, zaradi podpore moje žene in hčerke. Prav njej posvečam današnjo zmago, stara je štiri leta. S tem se ji želim oddolžiti za ves čas, ki ga preživim stran od nje,« je sprva dejal etapni zmagovalec Matthews.

Na letošnjem Touru je v šesti in osmi etapi zasedel drugo mesto, v šesti prav proti sicer dobremu prijatelju Pogačarju. »V drugem tednu je naša ekipa načrtovala lov na etapne zmage. Včeraj je bila lepa priložnost, a smo se malce prepozno lotili lova. Vedel sem, da utegne biti to zadnja priložnost. Drugo mesto za Tadejem, drugo mesto za Woutom (Van Aertom, op. STA). Počasi bo priložnosti tudi zmanjkalo. Želel sem pokazati vsem, da nisem zgolj sprinter, da lahko dirkam tudi na takšnih profilih,« je še dodal 31-letni Avstralec.

Roglič je v 14. etapi ciljno črto prečkal kot 113. več kot 24 minut za zmagovalcem. Jan Tratnik je bil mesto pred njim, Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) pa je bil 120. Luka Mezgec je zmago svojega moštvenega kolega proslavil kot 119. v etapi. V skupnem seštevku je Roglič padel na 21. mesto (+33:39), Tratnik je 81. (+2:02:45), Mohorič 86. (+2:07:19), Mezgec pa 118. (+2:34:40).

V nedeljo bo na sporedu še ena tranzicijska etapa proti Pirenejem, ki se bo začela v Rodezu in končala v Carcassonnu (202,5 km). Trasa bo precej manj razgibana kot danes, bržčas pa bo znova namenjena ubežnikom, v kolikor ekipi z rumeno majico ne bodo na pomoč priskočila moštva sprinterjev.