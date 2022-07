Veličastni vrhovi, položni zeleni pašniki, svež gorski veter in bistra jezera – kulisa alpske narave, ki nas je pričakala v regiji Hochkönig. Za družinske počitnice v naravi regija zagotavlja tudi trajnostne možnosti prihoda in mobilnosti na kraju samem. Dopustniki lahko najudobneje in brez zastojev pripotujejo z vlakom. Najbližje železniške postaje so v krajih Saalfelden, Lend in Bischofshofen, od koder se turisti z rednimi avtobusi v nekaj minutah pripeljejo v kraje Maria Alm, Dienten ali Mühlbach. Ob prihodu je gostom na voljo medkrajevni pohodniški avtobus, ki ga imetniki kartice Hochkönig Card uporabljajo brezplačno.

Z e-kolesom na gurmanko turo

Pravi vrhunec regije, ki našteje več kot milijon nočitev na leto, poletna sezona pa se praktično že enači z zimsko, so kulinarične kraljeve ture, ki povezujejo doživetja na prostem s kulinaričnimi užitki. Pri pohodu oziroma e-kolesarjenju Poslastica od koče do koče gredo gostje od koče do koče in v vsaki jim postrežejo z enim hodom izbranega trihodnega menija. Do popolnosti izdelani meniji so polni lokalnih specialitet – od alpskih tortilj do tradicionalnega cesarskega praženca, ki smo si ga privoščili na zeliščno-gorski kmetiji Zachoff Alm, ki jo vodi mlada zeliščarka. Na turo se seveda lahko podate sami, ob določenih dneh pa tudi z izkušenim vodnikom. V obeh primerih se vam odpirajo čudoviti pogledi na regijo Hochkönig – tako čas do naslednje kulinarične postojanke še prehitro mine. Da pa si ne boste po nepotrebnem jemali moči, pustite trmo doma in si raje izposodite električno kolo. Tega si lahko v dolini, v trgovini Intersport v kraju Maria Alm, najamete za 50 evrov na dan, kajti v regiji je tako v dolini kot v gorah na voljo popolno omrežje e-polnilnic za kolesa. Kdor pripotuje z električnim ali hibridnim avtom, lahko svoje vozilo polni v mestu, prav tako so za tovrstne goste poskrbeli v nastanitvah. Cena ture je 78 evrov oziroma 63 evrov s kartico ugodnosti Hochkönigcard ali 29 evrov brez vodnika. Prijavite se lahko v turistični pisarni ali pa turo rezervirate v spletni trgovini. Zagotovo vam bodo pomagali doživetje organizirati tudi v izbranem hotelu.

Razvejane mrežne pohodniške poti

Ni treba omenjati, da regija s 340 kilometri razvejanih mrežnih pohodniških poti, označenih z avstrijskim pohodniškim žigom, pohodnikom na počitnicah izpolnjuje prav vse želje. Da pa se lahko medtem primerno okrepčate, vam v različnih planšarijah in kočah postrežejo lokalne specialitete, tradicionalne ali sodobnejše. Kajti večina dopustnikov, ki za svoj oddih izbere Solnograško, se želi odklopiti v naravi in se preizkusiti v novih izzivih. Prav za te goste so pripravili kar nekaj dolgih pohodniških poti, ki so kljub naporu nagrajene z razgledom in idilično naravo, tako da lahko aktivni dopustniki izbirate med naslednjimi pohodniškimi potmi: Zelena devetka (Ach du grüne Neune), Tura po kočah (Hüttenhüpfertour), Kraljeva pot (Königsweg), Alpska pešpot (Vía Alpina) in Solnograška planšarska pot (Salzburger Almenweg). V ponudbi so na voljo zeliščarski pohodi z zanimivimi informacijami o svetu zelišč v regiji Hochkönig ali ture ob najlepših gorskih masivih – vsak bo zase našel tisto pravo! Da pa vas ne bodo bolela ramena zaradi težkih nahrbtnikov, lahko rezervirate možnost »brezskrbnega pohoda«, v okviru katerega vam bodo nahrbtnike in drugo prtljago prinesli do naslednje nastanitve. Poleg tega lahko izbirate med nastanitvijo v hotelu s polpenzionom ali v manjšem penzionu z vključenim zajtrkom. Če pa niste prepričani, ali vas bodo po dolgi hoji bolele noge, izberite turo, po koncu katere vas bo v dolino popeljala ena od šestih poletnih gorskih žičnic.

Seveda zadostuje tudi že sprehod po lično urejenem Maria Almu, kjer se razvija visoki turizem, saj tu še vedno prednjačijo predvsem nemško govoreči gostje. Če nič drugega, se lahko sprehodite do središča kraja, kjer stoji cerkev s šilastim zvonikom, ki je najvišji v avstrijski zvezni deželi Salzburg.