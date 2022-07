»Bojna letala izraelskih obrambnih sil so nedavno zadela vojaški objekt v osrednjem delu območja Gaze, ki pripada teroristični organizaciji Hamas,« so v izjavi sporočili iz izraelske vojske. »Vojaški objekt je bil sestavljen iz podzemnega kompleksa, v katerem so surovine za izdelavo raket,« so še navedli in objekt opisali kot »enega najpomembnejših« vojaških objektov v Gazi.

Napad na ta objekt bo znatno zavrl in spodkopal zmogljivosti Hamasa za izgradnjo vojaških sil,« so še zapisali in dodali, da se je Izrael odzval na »napade z območja Gaze na izraelsko ozemlje«.

Tiskovni predstavnik Hamasa Hazem Kasem je obsodil napade, v katerih po navedbah uradne palestinske tiskovne agencije WAFA ni bilo ranjenih. WAFA je navedla, da so izraelski izstrelki zadeli dve lokaciji, od katerih je bila ena blizu turističnega letovišča«, bližnje hiše pa naj bi bile ob napadu močno poškodovane.

Ponoči so se v mestu Aškelon in drugod na jugu Izraela oglasile sirene, ki so prebivalce opozarjale na raketno obstreljevanje, ki naj bi prihajalo iz Gaze.

Izraelska vojska je sporočila, da je bila ena od raket prestrežena, druge tri pa so padle na neposeljeno ozemlje.

Obubožana Gaza, kjer živi 2,3 milijona Palestincev, je pod izraelsko blokado od leta 2007. Takrat je Hamas prevzel oblast od sekularnega gibanja Fatah pod vodstvom palestinskega predsednika Mahmuda Abasa.