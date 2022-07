Za izstop iz države je treba na mejnem prehodu Gruškovje po podatkih prometno informacijskega centra čakati več kot dve uri, za vstop pa eno uro.

Zaradi povečanega prometa je ob tem na podravski avtocesti med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški nastal zastoj, dolg osem kilometrov. Zaradi zastoja je zaprt izvoz Lancova vas iz smeri Maribora.

Eno uro vozniki čakajo na izstop iz države tudi na mejnem prehodu Jelšane, za vstop pa do pol ure.

Na mejnem prehodu Dragonja je medtem večja gneča ob vstopanju v Slovenijo. Čakalna doba je več kot dve uri, za izstop iz Slovenije pa do pol ure. Podobno je na mejnih prehodih Sečovlje in Sočerga.

Čakalne dobe so še na mejnem prehodu Dobovec in Vinica, kjer vozniki za izstop iz države čakajo eno uro, in mejnem prehodu Starod, kjer je čakalna doba za izstop iz države eno do dve uri, za vstop pa ena ura.

Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Dolg je dva kilometra. Na avstrijski strani predora Karavanke pa je zastoj dolg šest kilometrov. Predor proti Sloveniji občasno zapirajo.

Na primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru. Nastaja zastoj.

Zaradi odprave posledic neurja je zaprt tudi počasni pas pred priključkom Brezovica proti Kopru. Tekom dneva je po podatkih prometno informacijskega centra možna tudi zapora voznega pasu.