Kotin je opozoril, da so razmere »izjemno napete,« saj območje nadzoruje do 500 ruskih vojakov. »Okupatorji so tja pripeljali stroje, vključno z raketnimi sistemi, s katerih že obstreljujejo drugo stran reke Dnipro in ozemlje Nikopola,« je dodal. Po Kotinovem mnenju mednarodna jedrska agencija (IAEA) ne izvaja zadostnega pritiska na rusko vojsko, da bi ta zapustila elektrarno.

IAEA sicer želi opraviti nadzorni pregled elektrarne v Zaporožju, s čimer pa se ne strinja Kijev, ki takšno potezo označuje za legitimizacijo ozemeljskih teženj Rusije.

Po današnjih navedbah nemške tiskovne agencije dpa, ki se sklicuje na ukrajinske vire, pa so ruske sile po reorganizaciji ponovno okrepile napade na vzhodu države.

Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je v petek sporočil, da je Ukrajina prejela prvo pošiljko naprednih raketnih sistemov M270. Ti dopolnjujejo naraščajoči topniški arzenal, ki ga dobavlja Zahod in za katerega Kijev pravi, da spreminja dinamiko na bojišču.

»Na bojišču bodo dobra družba za himarje,« je dejal Oleksij, s čimer je imel v mislih ameriške precizne raketne sisteme, ki jih je ukrajinska vojska nedavno uporabila v konfliktu.

Po poročanju ruske tiskovne agencije Tass se je na grožnjo nove oborožitve že odzval ruski obrambni minister Sergej Šojgu, ki je ukazal okrepitev ruskih sil za »obrambo mest Donbasa pred obsežnim ukrajinskim obstreljevanjem«.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem opozoril, da bo ruska družba zaradi vojne proti Ukrajini prizadeta za desetletja. Ukrajina bo ohranila »človečnost in civilizacijo,« je poudaril v video nagovoru v petek pozno zvečer in obljubil, da bodo obnovljene tudi uničene izobraževalne ustanove. »Ruska družba s toliko morilci in krvniki pa bo po lastni krivdi ostala ohromljena za več generacij,« je opozoril.