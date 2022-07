Poškodovani planinci po udaru strele na Malem Triglavu varno v dolini

Pohodnike, ki jih je v petek na Malem Triglavu poškodoval udar strele in so čez noč ostali na Kredarici, so gorski reševalci danes že prepeljali v dolino, so sporočili kranjski policisti. Dva poškodovanca je helikopter slovenske vojske v UKC Ljubljana prepeljal že v petek, preostalih 16 pa je ob zdravniškem nadzoru prenočilo na Kredarici.