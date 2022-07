»Takoj po nastopu sem si dejala, 4,35 m, nemogoče, da bi bilo dovolj za finale. Zato sem bila vmes že slabe volje. Potem pa mi je trener Milan Kranjc rekel, da sem se vseeno uvrstila v finale in sledilo je olajšanje. Imam še eno priložnost, želela sem skakati v finalu, vesela sem, da mi je uspelo. Še vedno sem bila dovolj dobra, ne glede na vse,« je po kvalifikacijah za STA povedala Šutejeva.

Triintridesetletna atletinja je tretja po izidih sezone na svetu in je nastopila v kvalifikacijski skupini A med 15 tekmovalkami, kolikor jih je bilo tudi v skupini B. Polovica jih je že odpadla, tudi nekaj s prav tako preskočenimi 4,35 m kot Šutejeva, vendar z več popravami.

»Na ogrevanju sem se dobro počutila in kazala dobre skoke. Potem pa ne vem, kaj se je zgodilo. Tehnično sem slabo opravila skoke. Zanič. Že na ogrevanju je bilo nekaj narobe s stojali v naši skupini in smo začeli 20 minut pozneje kot v drugi. Veter je bil spreminjajoč, tudi druge so imele težave, zelo na nizki višini smo končale, veliko je bilo neuspešnih skokov. Če si imel srečo z vetrom, si imel dobre pogoje. Ampak to je za mano, sedaj moram to prespati in se pripraviti za finalno tekmo,« je dodala Šutejeva.

Začetno višino na 4,20 m je članica celjskega Kladivarja tako kot večina najboljših izpustila. Naslednjič je bila letvica postavljena na 4,35 m, ki jo je prvič preskočila, na 4,50 m pa je letvica prvič in drugič padla. Šutejevi je tako ostal le še en poskus, da bi ostala v tekmovanju, a je bila neuspešna tudi tretjič.

Avtomatična kvalifikacijska višina za preboj v finale najboljše dvanajsterice je 4,65 m, kar je Šutejeva letos že velikokrat krepko presegla. V tokratnih kvalifikacija pa si je prvo mesto razdelilo osem tekmovalk s 4,50 m.

Tina Šutej je v zadnjih sezonah v svetovnem vrhu skoka s palico in je svojo vrednost dokazala tudi na marčevskem dvoranskem SP, ko je v Beogradu osvojila bronasto medaljo, lani je bila srebrna na dvoranskem evropskem prvenstvu v Torunu ter peta na olimpijskih igrah v Tokiu.