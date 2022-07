Povedala je, da rada kuha, otroka pa že precej samostojna, saj sta stara 12 in 14 let in jo potrebujeta bolj mentalno kot fizično. »Drugače me potrebujejo. Ni lahko, prilagajajo se temu, da me pogosto ni. A obstaja volja, da sprejmejo situacijo,« je dejala in dodala, da se mora novemu stanju, njeni slavi, ki jo je prinesel nastop na letošnjem Evrosongu, prilagoditi tudi mož. »Veliko sedi na twitterju in gleda, kaj se tam dogaja, vsi pa vemo, da je twitter precej konfliktno omrežje. Jasno je, da je Konstrakta eno, mi v hiši pa smo nekaj drugega. Počasi se navajamo na vse. Posoda se ne pomiva sama,« je še dejala in povedala, da so prej vsi mislili, da se posoda pomiva sama, da se hiša čisti sama in da se kosilo kuha samo. A ni tako, je še sklenila. x