Sanni Marin je premierka Finske postala pred dvema letoma, ko je imela 34 let, s čimer je postala najmlajša premierka neke države na svetu. Marinova že nekaj časa zbuja zanimanje svetovne javnosti. Jeseni 2020 so jo nekateri kritizirali zaradi elegantnega črnega suknjiča z globokim izrezom, v katerem se je fotografirala za finsko revijo Trendi, mnogi pa so jo prav zaradi tega hvalili. Letos pa je več kot pol milijona svojih sledilcev na instagramu navdušila, ko je v črni usnjeni jakni, ki jo je nosila tudi na festivalu, in jeans hlačah malo povadila na napravah za raztezanje v parku.

Odraščala je v tako imenovani mavrični družini, saj je živela z mamo in njeno partnerico, ki jo je ta spoznala, potem ko se je ločila od Sanninega očeta. Živele so skromno, Sanni pa je delala od mladih nog. V srednji šoli ni veljala za genialno učenko, ampak naj bi bila po besedah učiteljice povprečna. Končne ocene so ji omogočile, da se je vpisala na upravno fakulteto, tam pa je začutila, da si želi biti političarka. Pred dvema letoma se je poročila z nogometašem Markusom Raikkonenom, skupaj pa imata štiriletno hčerko Emmo.