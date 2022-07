Severino obtožnica bremeni, da je od 4. julija do 20. oktobra 2021 Ljiljani Klinger, ravnateljici zagrebške šole, ki jo obiskuje njen sin, in nekdanji direktorici poliklinike za zaščito otrok in mladine v Zagrebu Gordani Buljan Flander poslala več kot 150 sporočil s pretežno žaljivo vsebino. Slednja na pevkina sporočila ni odgovarjala, Klingerjeva pa ji je odgovorila na nekatera in jo prosila, naj jih neha pošiljati. Severinina sporočila so bila po mnenju tožilstva žaljive in zastraševalne narave, zato od sodišča za pevko zahteva pogojno desetmesečno zaporno kazen.

O stresu, ki ga je s svojim vedenjem na šoli povzročala Severina, je več povedala tudi ravnateljica. »Odkar je otrok vpisan v šolo, je bila Severina izrazito neprijazna do mene in učiteljev, s katerimi je prišla v stik. Ko je hotela vpisati otroka v mednarodni program v angleškem jeziku, za to ni imela soglasja očeta, to pa je razumela kot sovražno dejanje,« je dejala. Med drugim se je spomnila tudi incidenta, ko je Severina obtožila učiteljico, ki sploh ne dela na šoli, da je poškodovala otroka. »Vsako srečanje s Severino je pomenilo potencialno nevarnost, da bo nekomu zagrozila,« je še dodala.