David in Victoria Beckham slavita v letovišču v Dalmaciji

Victoria Beckham in David Beckham sta se odločila, da 23-letnico poroke in 11. rojstni dan hčerke Harper praznujeta v luksuznem letovišču Lopud 1483 na območju Dubrovnika. Prej je bil tam frančiškanski samostan, ki so ga zgradili v 15. stoletju, obnovila pa ga je grofica Francesca von Habsburg. Danes je to ena najbolj luksuznih lokacij na Jadranu. 13 celic samostana, ki je obsegal 5000 kvadratnih metrov, so spremenili v pet apartmajev za deset gostov. Vsaka soba ima svojo kopalnico in pogled na morje ali vrt, najem pa stane 10.000 evrov na dan za deset ljudi ali 1400 na noč za eno osebo.