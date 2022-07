Poletni premor je za motokrosiste v svetovnem prvenstvu končan. Ta konec tedna jih v Loketu čaka VN Češke, trinajsta dirke sezone. Vodilni v skupnem seštevku Slovenec Tim Gajser je tritedenski premor izkoristil za skok na morje, nato pa se je posvetil pripravi na prihajajoče preizkušnje. Formo je pilil na domači progi v Lembergu, kjer je opravil kar nekaj zelo kakovostnih treningov z motorjem.

Pred motokrosisti je peklenski drugi del sezone, saj bodo v osmih tednih tekmovali na sedmih dirkah. Gajser je sicer v razredu MXGP premočno v vodstvu, saj ima pred Jorgejem Pradom 125 točk zaloge, tretji Jeremy Seewer pa zaostaja še pet točk več. Po silovitem vstopu v sezono je 25-letnik iz Pečk pri Makolah po preboleli virozi nekoliko popustil, nato pa znova začel dominirati, ko si je popolnoma vrnil moči. Tako je dobil zadnji dve preizkušnji za VN Nemčije in VN Indonezije. Na Češkem želi znova na najvišjo stopničko. »Hribovita steza s trdo podlago v Loketu ne nudi vselej najboljšega oprijema, zato bo potrebno voziti zelo pozorno. Tu se običajno zbere tudi veliko navijačev iz Slovenije in veselim se že, da jih bom lahko videl in slišal ob progi. Indonezijska preizkušnja se je zame iztekla zelo dobro in je bila lepa izkušnja, zdaj pa sem že povsem osredotočen na evropske dirke, na katerih si bom skušal priboriti naslov svetovnega prvaka,« je odločen, ki sicer na lansko preizkušnjo v Loketu nima najboljših spominov, saj je po padcu osvojil šesto mesto.

V razredu MX2 bo na delu tudi Jan Pancar, ki je na VN Nemčije prišel do odličnega šestega mesta. VN Indonezije pa zaradi visokih stroškov izpustil.