Potem ko so Maribor, Mura in Olimpija uspešno opravili prve evropske preizkušnje, se je sinoči začelo tudi 32. državno prvenstvo v nogometu. Iz vseh desetih prvoligašev prihajajo optimistične napovedi, kadrovske zasedbe pa še niso dokončno oblikovane, saj prestopni rok traja do 31. avgusta. Pripravili smo pregled dogajanja v vseh prvoligaših.

Maribor: Čeprav so odšli nosilci igre iz lanske sezone Ivanović, Mudrinski in Alvir, hkrati pa se je upokojil dolgoletni kapetan Tavares, je obdržal šampionsko podobo. Na obeh evropskih tekmah s Šahterjem iz Soligorska je pokazal zelo dobro igro in taktično zrelost. Posojeni napadalec Baturina bo očitno zamenjava za golgeterja Mudrinskega. Avstrijec Božić (v Sloveniji je lani jeseni igral za Radomlje) in Dalmatinec Brnić iz druge hrvaške lige sta s hitrostjo in tehničnim znanjem prinesla dodano vrednost. S prodajo Francoza Makombouja za dva milijona evrov v italijanskega drugoligaša Cagliari bodo napolnili klubsko blagajno. »Liga bo zahtevnejša kot lani, naši cilji pa ostajajo isti. Od prvega kroga bomo napadali tisto, kar se od Maribora pričakuje – naslov prvaka,« pravi trener Radovan Karanović.

Prišli: Zalokar (Mura), Božić (Frosinone, Ita), Baturina (Ferencvaros, Mad), Brnić (Dugopolje, Hrv), Šoštarič Karić (Domžale), Dizdarević (Dinamo Zagreb, Hrv). Odšli: Ivanović (Čukarički, Srb), Alvir (Plzen, Češ), Mudrinski, Makombou (Cagliari, Ita), Tavares (konec kariere).

Koper: Če sklepamo po pripravljalnih tekmah, na katerih je premagal Crveno zvezdo in Rijeko, je klub napredoval. Napadalec Kolobarić, za katerim je izgubljeno nogometno leto v Belorusiji, naj bi bil zamenjava za Colleyja, izmed nosilcev sta odšla še Hrvata Bručić in Jelić Balta. »Naši cilji se niso spremenili. Znova želimo priti v Evropo. Čeprav smo izgubili nekaj standardnih igralcev, verjamem, da se bomo borili za vrh. V letošnji sezoni nam bo težje kot v lanski in s tem se bomo morali znati soočiti,« napoveduje trener Zoran Zeljković, ki je strokovni štab okrepil s trenerjem Štromajerjem in analitikom Gasserjem.

Prišli: Benedičič (Celje), Pavlović (Olimpija), Hvalič (Empoli, Ita), Kolobarić (Šahter Soligorsk, Ukr), Šimčak (Pohronie, Slk), Prce (Bengal, Indija). Odšli: Colley (Akademija Puškaš, Mad), Bručić (Cluj, Rom), Jelić Balta (Wisla Krakov), Bešir (Gorica), Vošnjak (Sloboda Tuzla, BiH), Đira (Dinamo Zagreb, Hrv), Izata (Gaz Metan, Rom), Guberac (konec kariere).

Olimpija: Kaos. Takšno je stanje v klubu, ki je glede na lastnike daleč od nemškega reda, discipline in transparentnosti. Glede na burno dogajanje v minulih tednih bo uspeh, če bo klub sploh končal sezono. Trener Robert Prosinečki in športni direktor Mladen Rudonja sta bila nepričakovano odstavljena deset dni pred začetkom sezone, kar je povzročilo revolt navijaške skupine Green Dragons, ki je s predstavitvene tiskovne konference nagnala novega trenerja, Španca Alberta Riero. Klub je zaradi krčenja stroškov odpustil že 15 igralcev, tujska legija šestih drugorazrednih novincev bo težko dorasla zahtevam slovenske lige. Šele po intervenciji župana Zorana Jankovića so igralcem izplačali plače, ki so zamujale dva meseca.

Prišli: Doffo (Tuzla City, BiH), Pintol (Primorje), Laciskas (Voždovac, Srb), Karamatić (Osijek II, Hrv), Lagundžić (Kustošija, Hrv), Pedro (Benfica B, Port), Sualehe (Pacos Ferreira, Port), Estrada (Wolverhamton, Ang). Odšli: Andrejašič (Gorica), Kapun (Liepaja, Lat), Pavlović (Koper), Čabraja (Dinamo Zagreb, Hrv), Đurasek (Dinamo Zagreb, Hrv), Mudražija (Koebenhavn, Dan), Matko (Hammarby, Šve), Prelec (Tirol, Avs), Tomić (Celje), Banić (Gorica, Hrv), Fogec (Primorje), van Bruggen, Valenčič, Boakye.

Mura: Ekipa, ki je osvojila naslov državnega prvaka, je z odhodi Gorenca, Horvata in Šturma dokončno razpadla. V Fazaneriji, kjer so prenovili igralno površino, so našli kakovostne okrepitve in se z Osijekom dogovorili o podaljšanju posoje za Dakuja, za katerega trener Čontala pravi, da je najboljši napadalec v ligi. »Nobeno tekmovanje ni prioriteta. V vseh treh želimo biti uspešni. Imamo daljšo klop kot lani in želimo narediti korak naprej,« napoveduje Damir Čontala, ki je pred dnevi opravil še zadnjo obveznost za licenco Uefa pro.

Prišli: Kuzmić (Ilirija), Šroler (Aluminij), Majić (Krka), Mihelak (Domžale), Shabanhaxhaj (Sturm, Avs), Morris (Tuzla City, BiH), Petković (Chambly, Fra). Odšli: Gorenc (Epuen, Bel), Horvat (Sturm, Avs), Zalokar (Maribor), Šturm (Hapoel Hadera, Izr), Lotrič (Bnei Sakhnin, Izr), Mulahusejnović (Sarajevo, BiH).

Bravo: Največja aduta Brava sta konstantnost strokovnega dela (trener Grabić vodi člansko ekipo že od leta 2017) in kadrovske zasedbe, saj v njej ni velikih sprememb. »Dobro smo pripravljeni. Če bomo uspešni pri pridobitvi še dveh kakovostnih okrepitev, ki bi bili za slovensko ligo nadpovprečni, lahko napovemo boj za zgornji del lestvice, morda celo za sam vrh. V igri bomo pragmatični, v fazi napada pa drugačni kot lani,« napoveduje trener Dejan Grabić.

Prišli: Šaranić (Dinamo Zagreb, Hrv), Štor (Dynamo Dresden, Nem). Odšli: Bajde (Celje), Sever (Radomlje).

Radomlje: Spomladi so bili tudi po zaslugi sodelovanja s Hajdukom hit tekmovanja. Trener Nermin Bašić, ki je podpisal novo pogodbo, je pred zahtevnim izzivom, saj so odšli nosilci igre. »Ker smo izgubili veliko igralcev, bo zelo težko. Ekipo začenjamo graditi na novo, zato bo potrebnih deset krogov, da pridemo do svoje igre. Še naprej želimo biti pogumni, prepoznavni in drugačni, zato bo treba veliko tvegati,« je jasen Nermin Bašić.

Prišli: Marković (Rudeš, Hrv), Baš (Ilirija), Sever (Bravo), Šošić (Hajduk, Hrv), Vrhovac (Petrolul Ploiest, Rom), Hrvoj (Dinamo Zagreb, Hrv), Hadžić (Slaven Belupo, Hrv), Sokler (Celje), Justin (Dob). Odšli: Guzina (Baltika Kaliningard, Rus), Zabukovnik (Celje), Mrkonjić (Zwolle, Niz), Rogašević (Cibalia, Hrv).

Domžale: Po lanskem razočaranju gredo v sezono z novim trenerjem Simonom Rožmanom in športnim direktorjem Senijadom Ibričićem. »Imamo zelo dobro mešanico izkušenih in mladih igralcev. Smo ena mlajših ekip v ligi, vendar bomo zelo tekmovalni. Iščemo še okrepitve na dveh položajih, a na začetku prestopnega roka so zahteve igralcev za nas še nedosegljive, zato bomo potrpežljivi,« je povedal Simon Rožman.

Prišli: Schoissengeyr (Austria Dunaj, Avs), Đurić (Crvena zvezda, Srb), Tratnik (Dob), Durdov (Orijent, Hrv). Odšli: Mihelak (Mura), Šoštarič Karić (Maribor), Urbančič (Gorica), Zogović (Napredak Kruševac, Srb), Štubljar (Empoli), Adamov, Gorenc Stanković, Zupan, Dobrovoljc, Elijah, Collins, Bigss, Ibričić (konec kariere).

Celje: Glede na denarne vložke je bil slovenski PSG lani največje razočaranje minule sezone, zato je odšlo deset igralcev, med njimi veliki up Begić v tretjo italijansko ligo. Znova je veliko potrošil za okrepitve, med katerimi izstopa Kouter, ki naj bi bil z letno pogodbo 200.000 evrov najbolje plačani igralec lige. Za novega trenerja so izbrali v Ukrajini rojenega Romana Pilipčuka, ki je ostal neporažen na vseh desetih pripravljalnih tekmah (7 zmag, 3 remiji). »Naredili smo zelo dobre priprave, šele prvenstvo bo pokazalo, kje smo,« je bil previden Roman Pilipčuk.

Prišli: Bajde (Bravo), Tomić (Olimpija), Kouter (Manisa, Tur), Zabukovnik (Radomlje), Matić (Triglav), Ikwuemesi (Krško), Oma Adah (Dolgoprudnji, Rus). Odšli: Čop (Dinamo Zagreb, Hrv), Medved (Novi Pazar, Srb), Kuzmanović (Tuzla City, BiH), Sokler (Radomlje), Jakobsen (Vejle, Dan), Benedičič (Koper), Begić (Vicenza, Ita), Zaletel (Vuiborgm, Dan), Marandici, Lartey.

Tabor: Potem ko so si v dodatnih kvalifikacijah priigrali obstanek v ligi, je klub zapustilo kar 16 igralcev. Klub upa, da se bo finančno opomogel z delom odškodnine, ki mu pripada ob prestopu nekdanjega igralca Makombouja iz Maribora v Cagliari. »Ekipa je v nastajanju in tako bo do konca prestopnega roka. Bomo videli, kaj bo prineslo prvenstvo,« je bil jasen trener Dušan Kosić.

Prišli: Zeljković (Bletinci), Savić (Groeding, Avs), An. Struna (Triestina, Ita), Jurca (Dekani), Da Costa (Maracena, Špa). Odšli: Bongongui (Maccabi Ahi Nazarateh, Izr), Grobry (Farlu Constanta, Rom), Monjac (Slaven Belupo, Hrv), Koderman (Maribor), Kryeziu (Torino, Ita), Nemanić (Miercuree Ciuc, Rom), Urh (Nafta), Stančić (Miercuree Ciuc, Rom), Kosi (Beltinci), Rener (Primorje), Sven Sušić, Keita, Komano, Krivičić, Kačinari, Ristić.

Gorica: Vrnila se je med prvoligaše, zato bo cilj obstanek v ligi. »Čaka nas zahtevna naloga, saj nekateri igralci še niso igrali na tej ravni. Ker nerad izgubljam, bomo šli na vsaki tekmi na zmago. Verjamem v uspeh,« napoveduje trener Gorice Miran Srebrnič.

Prišli: Andrejašič (Olimpija), Urbančič (Domžale), Bešir (Koper). Odšli: Agić (Rijeka), Marc (Lugano, Švi). x