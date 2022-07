#zemljevid Potek žice na meji ni skrivnost, saj je seznam zemljišč javen

Vlada je začela odstranjevati ograjo z meje in čez nekaj mesecev ne bi smelo od nje ostati več nič. Za zanamce pa bo v državnih arhivih ostal seznam zemljišč, na katerih je bila nekoč Slovenija zagrajena z rezili in rešetkami. Seznam teh zemljišč je javen in iz njega smo sestavili zemljevid poteka ograje – 194 kilometrov med Prekmurjem in Piranskim zalivom.