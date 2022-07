Slovenski klubi so bili stoodstotni v prvem krogu kvalifikacij za evropska tekmovanja. Maribor je z všečno predstavo s skupnim izidom 2:0 izločil Šahter v Soligorska v kvalifikacijah za ligo prvakov. V kvalifikacijah za konferenčno ligo je Mura z dvema rutinskima zmagama s po 2:1 izločila moldavski Sfintul, medtem ko je Olimpija šele po podaljšku z zmago z 2:1 (v rednem delu je bilo tako v Ljubljani 1:1) zlomila odpor luksemburškega Differdangeja.

Olimpija na pragu največjega spodrsljaja

Olimpija je bila na pragu največjega spodrsljaja v zadnjih letih. Differdange je pred domačini gledalci, tako kot na prvi tekmi v Stožicah, povedel z 1:0. Ljubljančani so bili v Luksemburgu ves prvi polčas neprepoznavni in v podrejenem položaju, a si imeli v golu vratarja Vidovška, ki je bil najboljših igralec v prvih 45 minutah, in tudi srečo, saj so gostitelji stresli še prečko. Olimpija je bolje zaigrala šele po številnih menjavah v drugem polčasu, izenačila pa v 80. minuti, ko je Argentinec Doffo na napačni nogi ujel vratarja Cappa. Ljubljančani so v podaljšku izkoristili prednost igralca več, saj je bil v 84. minuti izključen Maazou, ker je z obema nogama pokosil Aldairja. Rešitelj Olimpije je bil, tako kot na prvi tekmi v Stožicah za izenačenje na 1:1, centralni branilec Goran Milović. Tokrat je v 112. minuti zadel z zmago z 2:1, potem ko ga je trener Riera v drugem podaljšku iz obrambe poslal v napad. Podoba Olimpije je bila klavrna, saj se je mučila proti skromnemu nasprotniku. V ljubljanskem taboru so se vsaj malo oddahnili, a za uspeh v drugem krogu bo treba pokazati precej boljšo predstavo.

»Tekmec se je po pričakovanju branil, mi pa smo imeli težave s prebijanjem obrambnega zidu. Gol smo prejeli iz prekinitve po naši napaki, saj nismo dovolj dobro pazili na igralca nasprotnika. V drugem polčasu smo malo spremenili taktiko in zaigrali bolje. Dodaten zagon smo dobili, ko so gostitelji ostali z desetimi igralci. Največ rezerve imamo v napadu, saj težko prihajamo do priložnosti,« je povedal branilec Olimpije Marcel Ratnik. Ljubljanska odprava je bila danes zvečer še vedno v Luksemburgu, čeprav bi se morala v četrtek vrniti takoj po tekmi. Ker se je tekma zavlekla v podaljšek, so ob pomoči Slovencev, ki živijo v tej državi, prosili za preložitev odhoda letala, a ob prihodu avtobusa je bilo letališče že zaklenjeno. Zamudili naj bi 13 minut. Ves današnji dan so urejali prevoz domov, a je težava, da sredi poletja primanjkuje posadk. Olimpija je zaprosila za preložitev nedeljske tekme z Muro.

Mura je zapravljala priložnosti

Mura je rutinsko opravila z Moldavci, potem ko je na povratni tekmi v Murski Soboti zapravila številne lepe priložnosti. »Sfintul je bil trdoživ nasprotnik. Bil je še bolj agresiven kot na prvi tekmi doma. Njihova predstava za nas ni bila presenečenje, z energijo, ki so jo vložili, pa so tekmo naredili dobro. Mi smo bili boljši in bi lahko dosegli še kakšen gol,« je tekmo videl trener Mure Damir Čontala. Navijači Mure so bili tako navdušeni ob zmagi, da so nogometaše ob odhodu z igrišča pospremili z ovacijami.

V drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov se bo Maribor v sredo ob 20.15 v Ljudskem vrtu pomerili z moldavskim Šerifom iz Tiraspola. V kvalifikacijah za konferenčno ligo bodo na prvih tekmah v četrtek vsi trije slovenski klubi gostovali. Olimpija v Romuniji pri Sepsiju, Mura na Irskem pri St. Patricksu Dublinu, Koper pa v Liechensteinu pri Vaduzu. Koper bo kot pokalni prvak tekmovanje začel šele v drugem krogu.