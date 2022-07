Zdravko Počivalšek si je dal izplačati 15 jurjev, Aleš Hojs deset, Kangler devet in tako dalje in tako naprej do skupne vsote 230.000 evrov. Ja, seveda vas zanima, koliko si je dal izplačati Jelko Kacin, ki je rad hodil na Hrvaško čistit bazen in se nastavljat soncu na kakšni jahti. Tudi on, revež ubogi, ni mogel porabiti vsega dopusta in si je tako izplačal slabih deset tisočakov. Verjetno je kar samemu sebi rekel tisto njegovo »uživajte, dokler lahko«. Zmaga pa Simona Kustec. Ker bojda ni mogla porabiti 54 dni (!) dopusta, ji je država plačala 13.500 evrov. Nam se pa bolj dozdeva, da je imela Simona 54 delovnih dni vsega skupaj, no. Ostalo je bil pa dopust. (Ne)plačan!