Ugriznil policista

Saj veste, da ni novica, če pes ugrizne človeka, kajne. Novica je, če človek ugrizne psa. No, kaj pa če človek ugrizne policista? Taka novica pa se uvrsti v današnjo rubriko od petka do petka na prvo mesto. Zgodilo se je pri naselju Stranska vas pri Novem mestu, ko so ob enajstih zvečer policisti ustavili voznika traktorja. Ugotovili so, da 21-letnik nima vozniškega dovoljenja, prav tako se mu je že na daleč videlo, da je pijan. Ponudili so mu alkotest, a je mladenič pihal mimo. Tudi strokovni pregled je odklonil. Policisti so mu traktor zasegli, a se fant ni dal. Najprej je napadel prvega policista in ga brcnil, nato pa se lotil še drugega in ga ugriznil v roko. Potem je bilo možem v modrem vsega dovolj in so uporabili, kot temu oni pravijo, prisilna sredstva. Natančnejšega opisa, kaj so mu naredili, nimamo, si pa lahko predstavljamo. Odpeljali so ga na hlajenje na policijsko postajo, po poti pa je fant ves čas razgrajal in celo poškodoval policijski avto. Ko bo 21-letnik naslednjič ugriznil psa, bo pa to spet prava novica.

Zgrešil je planinski dom

Gorski reševalci imajo zadnje čase ogromno dela in klanjamo se jim za požrtvovalnost. V znak hvaležnosti pa se potrudimo, da izbrskamo še kakšno bolj zabavno prigodo z njihovega sicer prav nič zabavnega seznama intervencij. Pisali smo že o reševanju krav in kužkov, tokrat pa ena človeška. Policisti so oni dan preverjali prijavo suma pogrešitve tujega planinca, ki se ni oglašal na telefon. Moral bi prispeti na Kredarico, a ga tam ni nihče videl. Policisti so nato začeli klicati po drugih planinskih kočah in ugotovili, da je možakar v napačni planinski postojanki. Čisto mirno je prišel do Staničevega doma pod Triglavom in sploh ni opazil, da je v napačni koči. In kaj imajo zdaj z njim gorski reševalci, boste rekli? Prav nič. Tokrat jim je bilo prihranjeno. Vsaj enkrat.

Je tudi baker vse dražji?

Draginja nas tepe in menda nas bo še bolj. Glede na zapise policistov pa se sprašujemo, kako je s ceno bakra. Ta je očitno kar iskana roba. V Vitanjah so policisti prijeli možakarja, ki sta splezala do strehe neke hiše in odmontirala bakrene žlebove. Čaka ju kazenska ovadba. To pa še ni vse. Proti večeru so prav tako na območju Vitanja prijeli še enega, ki je najprej ukradel avto (tudi ti so vse dražji), nato pa povzročil še prometno nesrečo (tudi teh je vse več in ja, popravilo je tudi vse dražje). Policisti so nato ugotovili, da je ima tudi ta nepridiprav prste vmes pri kraji bakrenih žlebov. Mimogrede, še ena slaba vest za tatove žlebov. Cena bakra za kilogram se na mednarodnih trgih te dni giblje okoli 7,4 evra za kilogram in, pazite zdaj, strmo pada.

S skirojem kar po obvoznici

Ok, razumemo, da gre za zeleno, praktično in še modno prevozno sredstvo in da je dosti bolje, če v službo peljete z njim kot z avtom. Ampak, kar priznajte, nekateri vozniki električnih skirojev nam gredo močno na živce. Sploh tisti, ki brezglavo in predvsem čisto tiho drvijo po mestnih ulicah in trgih, sploh tam, kjer so ti namenjeni zgolj pešcem. Prav nič manj trapasto od brzenja po površinah za pešce pa ni, če bi se, kaj pa vemo, nekdo spomnil s skirojem voziti po avtocesti. Da ni možno? Da se je to zgodilo nekje v Ameriki, pri nas pa takih bebcev nimamo? Nak! Na družbenih omrežjih se je razširil posnetek tipa, ki se s skirojem vozi po ljubljanski obvoznici. Policija o tem primeru ni bila obveščena. So pa dodali, in to je še najbolj strašljivo od vsega, da posnetkov tovrstnega početja sploh ni malo.

Zaradi telefona padel v ognjenik

Sestavine za recept so naslednje: en ameriški turist, en mobilni telefon, en ognjenik, en helikopter, ščepec reševalcev. Priprava: vzamete enega trapastega ameriškega turista in ga postavite na vrh Vezuva v Italiji, da naredi selfi. Pustite, da mu telefon pade v krater, nakar bo turist šel za njim tudi sam. Pazite, da turist ne pade povsem v krater, pač pa le do polovice. Pokličite helikopter in reševalce. Turista povlecite iz ognjenika. Odpeljite ga v bolnišnico. Jed (zgodba) uspela.