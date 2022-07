23 mrtvih, med njimi trije otroci, več kot 70 ranjenih in še osemnajst pogrešanih je bila včerajšnja statistika četrtkovega ruskega raketnega napada na mesto Vinica v osrednji Ukrajini, daleč od frontnih črt. Rusija je rakete na mesto izstrelila s podmornice v Črnem morju in trdi, da je ciljala sestanek ukrajinskih predstavnikov s tujimi dobavitelji orožja ter da je udeležence »eliminirala«. Ni znano, za katere naj bi šlo. V zadnjem času so se sicer kot zelo pomembne izkazale rakete s sistemom vodenja GPS, ki so jih Ukrajini dobavile ZDA, Velika Britanija in so zelo natančne v napadih na skladišča orožja ruske vojske v Ukrajini na oddaljenosti do osemdeset kilometrov.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po napadu v Vinici pozval k ustanovitvi posebnega mednarodnega sodišča ter zahteval, da se Rusijo razglasi za teroristično državo in zaseže njeno premoženje povsod po svetu ter z njim izplača žrtve agresije. Predstavniki mednarodnega kazenskega sodišča v Haagu sicer pravijo, da v Ukrajini poteka preiskava 23.000 domnevnih vojnih zločinov, bržkone se bo med njimi znašla tudi Vinica. V četrtek je v Haagu 45 držav, tudi vse članice EU, podpisalo izjavo o sodelovanju pri teh preiskavah.

Orban: EU se je ustrelila v pljuča

Evropska unija medtem pripravlja nove sankcije proti Rusiji, ki bodo vključevale prepoved uvoza zlata, je dejal podpredsednik evropske komisije Maroš Šefčovič. Madžarski premier Viktor Orban pa je dejal, da se je Evropska unija s sankcijami proti Rusiji ustrelila »ne v koleno, ampak v pljuča« in da komaj še diha. Dejal je, da sankcije bolj škodujejo EU kot Rusiji, da pa so na boljšem ZDA.

O dogajanju na fronti ameriški Inštitut za vojne raziskave ocenjuje, da se v glavnem nadaljuje umirjanje na ruski strani, ki ga pripisujejo pripravam na novo ofenzivo. Dejavnejša je ruska vojska pri zavzetem Lisičansku v regiji Lugans, od koder prodira zahodno proti mestu Siversk v regiji Doneck. Rusija je raketirala tudi drugo največje ukrajinsko mesto Harkiv ter Mikolajev ob Črnem morju. Ukrajinska vojska pa naj bi se pripravljala na večjo protiofenzivo na območju Hersona in Zaporožja.

Nekaj napredka

Malce so se toni umirili okoli ruske enklave Kaliningrad v Evropi. Litva je pristala na smernice evropske komisije, po katerih bo Rusija čez njeno ozemlje v Kaliningrad lahko prevažala tudi dobrine, ki so pod evropskimi sankcijami, vendar le v običajnih količinah. Ne bodo pa dovolili prevoza vojaškega tovora in izdelkov za civilno-vojaško uporabo.

Napredek so dosegli tudi na pogajanjih o izvozu ukrajinskega žita, je dejal predstavnik Zelenskega in dodal, da so se Ukrajina, Rusija, Turčija in OZN strinjale o oblikovanju skupnega centra za zagotovitev varnosti pošiljk. V OZN opozarjajo, da končni dogovor verjetno še ni blizu.