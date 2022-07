Napreslišano: Dr. Bogomir Kovač, ekonomist in kolumnist

Osrednje sporočilo OECD na globalni ravni je,da moramo minimizirati humanitarno, ekonomsko in socialno krizo. Rešitev so politično sodelovanje, ekonomska solidarnost in ciljana socialna pomoč. OECD ne govori, kako doseči politični mir, kaj početi, da bi preprečili to nesmiselno vojno, ponuja zgolj lajšanje njenih posledic. Tudi vrstni red ukrepov je jasen. Prehranska in energetska kriza sta v ospredju, ekonomska s staglacijo in zadolženostjo v ozadju. Ker monetarna politika ne more rešiti ponudbenih šokov, naj primarno rešuje problem inflacije. Fiskalna politika mora prevzeti vodilno vlogo, tako glede javnih institucij kot ciljanih socialnih pomoči najrevnejšim. Investicije v energetsko preobrazbo in digitalizacijo, starajočo se družbo in izobraževanje, zdravstvene in socialne sisteme so nuja preživetja tržne družbe in socialne države. Preprosto, vojna ima svojo ceno in stroške, politiki jih morajo samo čim bolje redistribuirati med ljudi in države.