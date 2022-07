Tam, kjer g. Graber v enem stavku vendarle nekaj pove o tem, kakšen naj bi po njegovem bil predsednik republike, pa zvemo, da zanj predsednik republike ne bi smel biti »mlačen, samo za okras in predvsem ne 'nevaren' desnici« - to zadnje stališče, opisano v narekovaju, namreč podtakne meni. On se torej zavzema za borbenega predsednika republike, ki bo »nevaren desnici« (če bo situacija to zahtevala). Ne, ponavljam: ali bo v državni politiki prevladovala levica ali desnica (in s tem v zakonodaji desne ali leve vrednote), odločamo državljani na volitvah – ali so tako sprejeti zakoni v skladu z ustavo ali ne, odloča ustavno sodišče (zato je tako pomembno, da v njem ne bi prevladovali ne levo ne desno usmerjeni sodniki) – predsednik republike pa ne odloča o ničemer od tega. Le ustavne sodnike predlaga v izvolitev, toda izvoli (ali ne izvoli) jih državni zbor. Tudi pri tem (kot pri vsem drugem) torej potrebujemo predsednika (predsednico), ki ne bo nastopal kot borben levičar ali desničar, ampak kot odločen zagovornik ustavnih vrednot te skupne države, v kateri živijo in bi morali uživati iste ustavne pravice vsi ljudje, ne glede na svojo politično in nazorsko usmeritev.

Matevž Krivic, Spodnje Pirniče