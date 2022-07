S premiero in brezplačno projekcijo digitalno restavrirane slovenske filmske klasike Františka Čapa Ne čakaj na maj se bodo v četrtek, 21. julija, ob 21. uri začeli težko pričakovani filmski večeri v parku Arboretum Volčji Potok. V sodelovanju z domžalskim kulturnim domom Franca Bernika oziroma Mestnim kinom Domžale bodo projekcije potekale na prostranem travniku, kjer bodo na voljo stoli. Filmski večeri si bodo vse do 26. avgusta sledili vsak četrtek, petek in soboto.

Vstopnice na voljo tudi preko spleta

Na projekcijo lahko prinesete tudi svoje sedalo ali ležalnik. Če si boste zaželeli posebne filmske izkušnje, bo nekaj mest namenjenih tudi piknik odejam, ki pa jih morate prinesti s seboj. Tudi poletni večeri so lahko hladni, zato priporočajo, da s seboj prinesete še kakšno toplo jopico, ki vas bo grela do konca predstave. Tudi letos bo v času filmskih večerov odprta filmska kavarna, kjer bosta na voljo filmska pijača in jedača. Čeprav se filmski večeri v Arboretumu odvijajo na travniku blizu vhoda v park, organizatorji vabijo, da v park vstopite vsaj uro pred filmsko projekcijo. Te se bodo z 18. avgustom začele pol ure prej, in sicer ob 20.30.

S sezonsko vstopnico Arboretuma Volčji Potok je vstop v park na dan projekcije mogoč do 19. ure. Sezonska vstopnica za ogled filma ne velja, zato pa si jo lahko priskrbite pri blagajni parka ali pri blagajni Mestnega kina Domžale, naprodaj pa so tudi na spletni strani obeh organizatorjev dogodka, in sicer po 6 evrov (projekcija slovenske klasike Ne čakaj na maj je edina brezplačna). Poskrbeli so tudi za tiste prave filmoljube, ki so jim ponudili paket vstopnic po 24 evrov za pet predstav.

Družinske vstopnice

V času šolskih počitnic so v Arboretumu družinam ponudili družinske vstopnice po 23 evrov oziroma 28 evrov za dva obiska. Družinska vstopnica velja za eno ali dve odrasli osebi in vključuje osnovnošolske otroke ter otroke od dopolnjenega 3. leta dalje (skupaj največ pet otrok). Vstopnica za dva obiska velja za eno družino. Prvi obisk velja na dan nakupa, drugi pa kadarkoli v istem letu, razen za koncerte in druge večje dogodke. V vstopnico so vključeni ogled 85 hektarjev velikega parka, uporaba igral na velikem otroškem igrišču, ogled dinozavrov, tropskih metuljev in cvetličnih razstav.