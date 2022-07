Najboljše gostilne v Istri in na Krasu 2022

V drugem delu lestvice najboljših primorskih gostiln smo se posvetili lokalom na Obali, Krasu, v Brkinih in naši Istri. Podobno kot drugod po Sloveniji je kriza zdesetkala ponudbo, in če drugega ne, lahko rečemo, da so zaprli koprsko gostilno Za gradom in predvsem v nekaterih hotelih ob Obali ponudbo hrane prilagodili krizi in turističnim bonom. A tisti, ki so bili med najboljšimi prej, so najboljši tudi zdaj, čeprav se zdi, da bi v naših istrskih vaseh zlahka prenesli še kakšno resnejšo oštarijo, po vzoru tistih čez mejo. Zanimivo, prav v zadnjih mesecih se je med najboljše uvrstila prenovljena restavracija v Marini Portorož in pokazala, vsaj približno, kakšna je lahko moderna, razkošnejša mediteranska kuhinja. Mimogrede, cene menijev v tem delu Slovenije so v povprečju nekoliko nižje kot v Ljubljani, na Bledu ali v Kranjski Gori.