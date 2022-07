Vzglavnik, na katerega je Ljubljana položila glavo

Bil je torek, dan, za katerega ljudje verjamejo, da ni dober za pranje perila. S severa se je vlekel velik oblak zelenorumenih odtenkov, kot da prihaja iz puščave. Nikoli nisi bil v Islamskem centru, tem veličastnem podvigu, ki ga spremlja zgodba več desetletij. Prvi projekt so menda pripravili že leta 1980, a ga iz različnih razlogov ni bilo mogoče uresničiti. Imam Senad Karišik v avli pripoveduje, da je štirideset let za življenje neke skupnosti relativno kratko obdobje. Dolga, a ne dovolj raziskana je zgodovina priseljevanja iz Bosne in Hercegovine v Slovenijo. Deloma pa tudi boleča: večina stvari, ki so se tu dogajale, je odražala politične odnose, ki pa izhajajo iz tega, da je z juga, predvsem iz Bosne, prihajala večinoma delovna sila, katere duhovnost je bila zanemarjena. Današnji potomci generacij, ki so prišle v osemdesetih, pa tudi v devetdesetih, manj občutijo ta problem, a ni povsem izginil.