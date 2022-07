Che Guevara, kava s smetano, rakete

Na obali Donave v Zemunu na robu Novega Beograda stoji mogočna zgradba hotela Jugoslavije, ki je leta 2014 v spektakularni eksploziji zletela v zrak. To jo doleti v filmu 3 dni za uboj, v katerem Kevin Kostner po hotelu Jugoslavija lovi mednarodne kriminalce, ki kupujejo in prodajajo kovček z atomsko bombo. Pred vhodom v hotel se streljajo medtem ko srednja nadstropja hotela pretresajo eksplozije. Veliki napis Hotel Jugoslavija na pročelju se zlomi in pade na tla. Film ni najbolj prepričljiv, razstrelitev hotela je očitno izmišljena. Vendar so se v najboljših časih po hotelu res streljali kriminalci, v njem so se naselile paravojaške roparske milice, v zrak pa so ga maja leta 1999 med vojno za Kosovo res vrgli Američani z raketami. Nekako je preživel. Včasih je to bil najbolj razkošen hotel v Jugoslaviji in Vzhodni Evropi, nekaj časa pa tudi največji hotel na kontinentu.