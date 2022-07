Preteklost vrača udarec

Pretresljivo razkritje britanskega atleta, nosilca štirih zlatih olimpijskih medalj v teku na pet in deset tisoč metrov Moja Faraha, da je kot osem- ali devetletni otrok prišel v Veliko Britanijo kot žrtev trgovine z ljudmi in da je bil kot deček prisiljen delati kot hišni služabnik, je še enkrat več potrdilo občutek, da grozljiva preteklost, v kateri so eni ljudje zasužnjevali druge, ni zares pretekla. Preteklost ni ostala nekje daleč za nami, shranjena v zgodovinskih knjigah in muzejih, v spominih in bolečinah ljudi, temveč ta preteklost še vedno traja oziroma poteka vzporedno s sedanjostjo proti skupni, negotovi prihodnosti. Ta skrajno neprijeten občutek je pravzaprav zadnja leta vse močnejši in vtis, da se s prepovedjo splava ali imperialnimi težnjami sodobnih vladarjev preteklost vrača, se izkazuje za napačnega.