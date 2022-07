V znamenju ženskih kandidatk in konca dobe pahorjanstva

Po parlamentarnih volitvah se v Sloveniji preusmerjamo k novim volitvam v supervolilnem letu 2022. Bližajo se predsedniške volitve, pred poletjem pa so v predsedniško kampanjo že vstopili ključni kandidati – Nataša Pirc Musar, Marta Kos, Anže Logar. K tem lahko prištejemo tudi Vladimirja Prebiliča, do izteka poletja bi se lahko pojavil še kdo, a čas za resno vlogo na teh volitvah se počasi izteka. Značilnost letošnje predsedniške kampanje je, da imajo ženske kandidatke osrednjo vlogo, kar je pomemben znanilec sprememb, na pot katerih je stopila Slovenija po lanskem referendumu in letošnjih parlamentarnih volitvah.