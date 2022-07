Sin jedrskega fizika je bil zaslužni profesor na Collège de France in član Francoske akademije znanosti, Francoske medicinske akademije, Papeške akademije znanosti, Academia Europaea, Kraljeve akademije znanosti Hassana II. iz Maroka, Afriške akademije znanosti Slonokoščene obale, častni član Medicinske akademije v Sao Paulu, izredni član Kraljeve akademije znanosti Belgije, dopisnik Kraljeve belgijske medicinske akademije, častni član Kraljevega antropološkega inštituta Velike Britanije in Irske, sodelavec Kraljeve družbe Južne Afrike ...Paleonotolog svetovnega slovesa je bil na srečo izjemno dober pisec, pa tudi založnik in esejist, kar je zagotovo pripomoglo k dejstvu, da so za mnoga odkritja in rezultate raziskav izvedeli tudi vsi tisti, ki niso strokovnjaki. Yves Coppens bo sicer v zgodovini ostal za vedno zapisan skupaj z znanstvenikoma Mauriceom Taiebom in Donaldom Johanssonom kot eden od »očetov« znamenite Lucy. 24. novembra leta 1974 so pri Hadarju v Afarskem trikotniku v Etiopiji našli doslej najpopolnejši fosil hominida, 3,18 milijonov let staro okostje ženskega človečnjaka vrste Australopithecus afarensis. Imenovali so jo Lucy po znani pesmi Beatlov Lucy in the Sky with Diamonds, ki jo je med praznovanjem odkritja zvečer predvajal radio. Ohranjenega je 40 odstotkov okostnjaka. Lucy je bila visoka 107 centimetrov, kar je malo za njeno vrsto, in težka približno 28 kilogramov. Hranijo jo v Narodnem muzeju v Adis Abebi, kjer je namesto izvirnega okostnjaka razstavljen mavčni dvojnik.