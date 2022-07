Njen oče Chris je bil uspešen borzni trgovec, zaradi česar je obogatel in je hčerki pogosto dajal 500 dolarjev na teden. Ko je letos umrl, ji je zapustil bogastvo, a pod dvema pogojema: prvič, da si najde službo, in drugič, da da svoj prispevek skupnosti, da prispeva k družbi. To pa sta pogoja, ki se Clare zdita nemogoča. Še bolj presenetljivo je, da Clare živi od socialne pomoči. Brownova trdi, da ima resno motnjo pozornosti, ki ji preprečuje, da bi izpolnila zadnjo voljo svojega pokojnega očeta, s čimer se strinja tudi njena partnerica Lauren, ki dodaja, da potrebuje seznam del, ki jih mora opraviti, da lahko normalno preživi dan. Člani Clarine družine so seveda nasprotno povsem prepričani, da se Clare le izgovarja, da bi se izognila izpolnitvi očetove želje.»Sem milijonarka brez denarja, ker sem ves čas brez dolarjev, a glede tega ne morem storiti nič. Daj mi tisto, kar mi zakonsko pripada! Obenem pa: ali lahko nehaš s tem: 'Dobi si službo!' To se namreč ne bo zgodilo!« je odločna, trmasta ali še kaj hujšega dedinja iz Avstralije, ki še naprej prejema socialno pomoč avstralske države.