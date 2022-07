Končal je medicinsko fakulteto, a je bil brez ameriške nevrokirurške licence, z dovoljenjem zgolj za začasno bivanje in brez kakršnih koli obetov, da bi se lahko zaposlil. Še sam ne more verjeti, kako se je korak za korakom začelo vse postavljati na pravo mesto, kako je potrpežljivo vztrajal in gradil svoje življenje proti cilju, proti sanjam, o katerih je upal, da se bodo enkrat vendarle uresničile. Kaj vse je moral prestati, od popravnih izpitov za medicinsko fakulteto prek ponovne nevrokirurške specializacije z nevrokirurškim izpitom na koncu, pisnim in ustnim, in tako vse do doktorata.Danes je vodja ameriških nevrokirurgov. Polno je zaseden, kajti za delo, v katerem uživa, porabi ves svoj čas: za dnevne operativne obveznosti, znanstvenoraziskovalno delo, predavanja po vsem svetu, članstvo v nevrokirurških združenjih, urednikovanje v največjih nevrokirurških revijah … Nasmeh se vedno raztegne čez ves njegov obraz, ko dobi porcijo čevapčičev in ko zaupa svojo željo: »Bog daj, da bom zdrav, da bi še prispeval k nevrokirurgiji.«