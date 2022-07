Vozila z madžarsko registrsko tablico, vključno s traktorji in kmetijskimi stroji z madžarskimi dokumenti, so upravičena do znižanja uradnih cen goriva za 60 do 70 odstotkov, so v sporočilu za javnost pojasnili na komisiji. Evropska komisija je zato pozvala madžarske organe, naj upoštevajo pravo EU glede prostega pretoka blaga in storitev, vključno s prevoznimi storitvami, svobodo ustanavljanja, prostim gibanjem državljanov in delavcev in načelom nediskriminacije ter pravila o uradnih obvestilih iz direktive o preglednosti enotnega trga.

»V trenutnih geopolitičnih razmerah je zagotavljanje dobrega delovanja enotnega trga še posebej pomembno, saj je ta glavni instrument za premagovanje trenutnih gospodarskih motenj, ki so posledica ruske invazije na Ukrajino,« so pojasnili. Kot so poudarili, sta enostransko ukrepanje na nacionalni ravni in diskriminatorna obravnava v nasprotju z načeli prostega pretoka na enotnem trgu in ne moreta pomeniti rešitve. Madžarska ima zdaj dva meseca časa, da odpravi pomisleke komisije, sicer se ta lahko odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje.

Cene goriva so na Madžarskem omejene od 15. novembra lani, in sicer na 480 forintov. Madžarska vlada se je za ukrep odločila konec maja, potem ko je letna stopnja inflacije v državi oktobra lani dosegla 6,5 odstotka, kar je največ po letu 2012. Od takrat naprej se je sicer še okrepila. V začetku junija je Evropska komisija madžarske oblasti že pozvala, naj začasno prekličejo izvajanje ukrepa, dokler ne bo gotovo, da je skladen s pravom EU.