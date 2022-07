Evropska komisija se je odločila za postopek proti Madžarski zaradi zakonodaje, ki diskriminira ljudi na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete, so sporočili v Bruslju. Po mnenju komisije zakonodaja krši pravila notranjega trga ter temeljne pravice posameznikov, zlasti oseb LGBTIQ, poleg tega pa je zaradi kršitve teh temeljnih pravic tudi v nasprotju z vrednotami EU. Madžarska zakonodaja otežuje dostop mladoletnih oseb do vsebin, ki spodbujajo ali prikazujejo »samoidentificiranje z drugačno identiteto od tiste, ki ustreza spolu ob rojstvu, spremembo spola ali homoseksualnost«, so zapisali v sporočilu.

Predložitev zadeve Sodišču EU je naslednji korak v postopku za ugotavljanje kršitev prava EU, ki ga je komisija proti Madžarski z uradnim opominom začela 15. julija lani. Ker se madžarski organi niso zadovoljivo odzvali na pomisleke komisije v zvezi z enakostjo in varstvom temeljnih pravic ter niso dali zavez glede odprave neskladnosti, je komisija Madžarski decembra lani poslala še obrazloženo mnenje. Zaščita otrok je glavna prednostna naloga EU in njenih držav članic, vendar madžarska zakonodaja vsebuje določbe, ki jih ni mogoče utemeljiti kot ukrepe za doseganje tega temeljnega cilja ali so nesorazmerne za ta namen, so poudarili v Bruslju.

Postopek tudi zaradi zaprtja neodvisnega radia

Evropska komisija je danes proti Madžarski začela tudi postopek v povezavi z zaprtjem neodvisnega Klubradia, in sicer zaradi neupoštevanja pravil EU o elektronskih komunikacijah. Za začetek postopka pred sodiščem so se v Bruslju odločili, ker se Madžarska ni odzvala na pomisleke komisije v zvezi z odločitvijo madžarskega sveta za medije, ki je iz zelo vprašljivih razlogov zavrnil zahtevek radijske postaje Klubradio za uporabo radiofrekvenčnega spektra.

Komisija meni, da Madžarska krši pravo EU, ker za obnovitev pravic radijske postaje Klubradio do uporabe radiofrekvenčnega spektra uporablja nesorazmerne in nepregledne pogoje. Poleg tega meni, da je Madžarska zadevna pravila iz Evropskega zakonika o elektronskih komunikacijah uporabljala nesorazmerno in diskriminatorno ter da odločitev ni sprejemala pravočasno.

Komisija je Madžarski decembra lani poslala obrazloženo mnenje, vendar naknadna izmenjava pisem z oblastmi v Budimpešti ni odpravila njenih pomislekov, zaradi česar je proti tej članici sedaj sprožila postopek pred sodiščem, so še pojasnili v Bruslju.