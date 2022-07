»Najbolj pomembno sporočilo uvodnega srečanja predstavnikov vlade s predstavniki delojemalcev in delodajalcev je, da si znotraj socialnega dialoga v okviru ESS iskreno želimo skupaj poiskati širši konsenz o tem, kam želimo kot družba, hkrati pa da za vsak posamezen korak najdemo čim boljše rešitve"« je ob robu seje ESS povedal predsednik vlade Robert Golob. »Verjamem, da bomo do tega lahko prišli, ko bomo imeli čim bolj iskreno razpravo o različnih izhodiščih do istih problemov,« je dodal.

Vtis, ki ga je dobil, je predvsem, da se morajo čim več pogovarjati. »Bolj kot se bomo pogovarjali, bolj se bomo poznali. Ko se enkrat poznaš, si lahko bolj zaupaš in šele potem imaš temelj, da gradiš skupaj neke rešitve,« je dodal Golob, ki se bo potrudil, da se bo sej ESS udeleževal čim večkrat.

Golob: Nekatere postopke bomo skrajševali

Predstavniki vlade so predstavnikom sindikatov in delodajalcev danes med drugim pojasnili tudi ključne prioritete - ne samo teh, ki so zapisane v koalicijski pogodbi, ampak tudi tiste, ki jih čakajo v prihodnjih mesecih. »V bistvu sem se jim tudi opravičil, da bomo nekatere postopke skrajševali - ne zaradi tega, ker želimo izključevati kogarkoli, ampak ker nas razmere, zunanje okoliščine silijo k temu, da smo zelo hitri in odzivni pri pripravi ukrepov,« je pojasnil Golob.

Pri tem sta bili še posebej izpostavljeni področji prehranske in energetske draginje ter zdravja - interventnega zakona za skrajševanje čakalnih vrst in izhodne strategije za covid-19, je dejal Golob. »Tukaj bomo morali iti hitreje, kot bi si mogoče želeli in bomo poskušali vključenost vseh partnerjev doseči na nekatere malo manj konvencionalne načine,« je napovedal.

Kot je še izpostavil, je glede zakonov, ki niso dočakali obravnave na ESS, kar je ta teden že sprožilo kritike socialnih partnerjev, odprl dialog o tem, kako jih jeseni v rednih postopkih izboljšati. »Mi nismo za to, da ko je zakon sprejet, ta postane nedotakljiv. Ravno obratno. Želimo si, da so vsi ti zakoni živi in da pridemo z novelami, ki bodo predebatirane v širši javnosti in s katerimi bomo iskali čim boljše rešitve v družbenem dialogu,« je zatrdil premier. Današnja seja ESS, ki še traja, je sicer prva po maju lani, ko so sindikalne centrale protestno izstopile iz tega organa. Za ta korak so se odločile, ker je vlada Janeza Janše sprejemala zakone mimo socialnih partnerjev.

Tristranski organ predstavnikov delojemalcev, delodajalcev in vlade

ESS je tristranski organ predstavnikov delojemalcev, delodajalcev in vlade, ustanovljen zato, da obravnava vprašanja in ukrepe, povezane z ekonomsko in socialno politiko, in druga vprašanja, ki se nanašajo na posebna področja dogovarjanja partnerjev.

Člani ESS iz vrst sindikatov so Lidija Jerkič (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije - ZSSS), Andrej Zorko (ZSSS), Jakob Počivavšek, (Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam), Peter Majcen (Konfederacija sindikatov 90 Slovenije), Evelin Vesenjak (Konfederacija novih sindikatov Slovenije - Neodvisnost), Zdenko Lorber (Slovenska zveza sindikatov - Alternativa), Albert Pavlič (Zveza delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost) in Branimir Štrukelj (Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije).

Delodajalce v ESS predstavljajo Marjan Trobiš (Združenje delodajalcev Slovenije - ZDS), Jože Smole (ZDS), Tibor Šimonka (GZS), Mitja Gorenšček (GZS), Blaž Cvar (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije), Drago Delalut (Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije) in Mariča Lah (Trgovinska zbornica Slovenije).

Vladni predstavniki v tem tripartitnem organu so medtem minister za delo Luka Mesec, minister za finance Klemen Boštjančič, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han, ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Aleksander Jevšek ter namestnica direktorice Urada RS za makroekonomske analize in razvoj Alenka Kajzer.