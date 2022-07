»V preteklosti smo izrazili zaskrbljenost zaradi poskusov spodkopavanja neodvisnosti javnih medijev v Sloveniji. Zato je dobro, da želi vlada ukrepati za sprejetje varovalk, ki bi povečale to neodvisnost,« je na vprašanje STA, ali je v četrtek sprejeta novela zakona o RTVS v skladu s priporočilom komisije, danes povedal njen govorec, pristojen za vladavino prava, Christian Wigand.

DZ je v četrtek potrdil novelo zakona o RTVS, katere namen je po besedah ministrice za kulturo Aste Vrečko spremeniti zdajšnji način upravljanja in vodenja zavoda tako, da se politika umakne iz zavoda. Novela namesto zdajšnjega 29-članskega programskega sveta in 11-članskega nadzornega sveta zavoda uvaja enotni svet s 17 člani. Med njimi ne bo nobenega imenoval DZ.

Krepitev pravil in mehanizmov za okrepitev neodvisnega vodenja

Evropska komisija je sicer v sredo v poročilu o vladavini prava Sloveniji med drugim priporočila »krepitev pravil in mehanizmov za okrepitev neodvisnega vodenja in uredniške neodvisnosti javnih medijev, pri čemer je treba upoštevati evropske standarde glede javnih medijev«.

Poudarila je, da obstajajo določene varovalke za zagotavljanje neodvisnosti javnih medijev, a glede njihove dejanske učinkovitosti pri omejevanju političnega vpliva so določeni izzivi. To med drugim po navedbah Bruslja velja za trenutno veljavne postopke imenovanja članov programskega in nadzornega sveta RTV Slovenija, saj večino imenujejo parlament, politične stranke in vlada.

Podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova je sicer v sredo glede dogajanja na RTVS povedala, da je komisija tudi zaradi dogajanja na področju medijev v Sloveniji, vključno s prekinitvijo financiranja STA, začela razmišljati o pripravi medijske zakonodaje, ki bo veljala za vse članice.

Gre za akt o medijski svobodi, v katerem komisija naslavlja vprašanja glede javnih in zasebnih medijev, tudi v zvezi s financiranjem in stabilnostjo delovanja, je pojasnila. Predlog zakonodaje je že v pripravi in ga bo komisija predvidoma predstavila sredi septembra.