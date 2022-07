Zastoj je tudi na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah Lucija-Izola, Šmarje-Koper, Dragonja-MP Dragonja in Lesce-Bled.

Okvara vozila na mariborski vzhodni obvoznici ovira promet med priključkoma Maribor center in Rogoza proti Ljubljani.

Na mejnem prehodu Gruškovje morajo vozniki tovornih vozil za izstop iz države čakati eno uro. Na mejnih prehodih Obrežje in Jelšane morajo osebna vozila za vstop in za izstop iz države čakati 30 minut, na Gruškovju pa eno uro. Čakalna doba na Starodu, Sečovljah in Dragonji za voznike osebnih vozil pri izstopu iz države je 30 minut. Pri vstopu v državo morajo vozniki osebnih vozil na prehodu Dragonja čakati več kot dve uri, na Sečovljah pa eno do dve uri.

Na severni ljubljanski obvoznici med priključkoma Ljubljana sever in Industrijska cona Šiška promet v vsako smer poteka po dveh zoženih pasovih. Na nadvozu bo do predvidoma 20. julija na priključku Podutik iz obeh smeri zaprt izvoz na Podutiško cesto. Zaprt je še izvoz Nove Jarše iz smeri Zadobrove do 28. avgusta.

Do 31. avgusta bodo potekala dela na gorenjski avtocesti pri priključku Vodice. V tem času bo večkrat zaprt tudi sam priključek proti Karavankam.

Bivša hitra cesta skozi Maribor je zaradi del zaprta na nadvozu Melje v obe smeri. Promet je v obe smeri preusmerjen čez priključek Maribor center. Takšna ureditev bo trajala do sredine avgusta 2022. Izredni prevozi na tem odseku proti Pesnici niso možni.

Cesta Podpeč-Ig bo na Jezeru zaprta od sobote od 7. ure, do nedelje do 21. ure.

Ta konec tedna so zaradi prireditve v Laškem predvidene popolne zapore nekaterih cest.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si