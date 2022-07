EU bo preučila možnosti, »kako lahko uvede sankcije na zlato, ki je pomembna izvozna dobrina za Rusijo,« je povedal podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič pred neformalnim zasedanjem ministrov EU za evropske zadeve v Pragi. Dodal je, da razprava o tem še poteka.

Kot so za STA povedali viri pri EU, bo v okviru dodatnih sankcij, pri katerih ne gre za nov sveženj, prepovedan uvoz zlata iz Rusije ter zlata ruskega porekla iz tretjih držav. EU namerava uvoz ruskega zlata prepovedati, potem ko so se konec junija o tem dogovorili voditelji skupine G7 na srečanju v Nemčiji. Evropska unija namerava po neuradnih informacijah s članicami skupine G7 uskladiti tudi druge sankcije.

Obenem bi glede na predlog Evropske komisije okoli 60 proizvodov dodali na seznam izdelkov, katerih izvoz je treba nadzorovati. Gre predvsem za proizvode, ki bi lahko bili uporabljeni v vojaške namene. Predstavljajo okoli 400 milijonov evrov evropskega izvoza, navajajo viri pri EU.

Šefčovič: Zaprli bomo vse izhodne poti za tiste, ki želijo zaobiti sankcije

Komisija želi uvesti tudi določila, v skladu s katerimi bodo morali oligarhi, ki so že na seznamu kaznovanih oseb, poročati o gospodarskih dejavnostih, zaradi katerih so se znašli na njem. S tem želijo vzpostaviti povezave med kršitvami sankcij in zaplembo premoženja. Na seznam bi glede na predlog Bruslja sicer dodali 47 posameznikov, predvsem politike in oligarhe, ter osem pravnih oseb, so za STA še povedali viri.

Kot je povedal Šefčovič, želi komisija s tokratnim predlogom, ki obenem po neuradnih informacijah podaljšuje obstoječe ukrepe za šest mesecev, »zapreti vse izhodne poti za tiste, ki želijo zaobiti sankcije«. Stalni predstavniki držav članic pri EU bodo o sankcijah predvidoma razpravljali v ponedeljek zvečer po zasedanju zunanjih ministrov, navajajo viri. Tako se verjetno niti ministri za zunanje zadeve ne bodo mogli izogniti tej temi. Potrditev dopolnitve sankcij pa je predvidena v sredo.

EU je k sprejetju sankcij danes v Pragi pozvala tudi namestnica ukrajinskega premierja Olga Stefanišina. »Upamo, da bo imel naslednji paket sankcij močan omejevalni potencial in da bo sprejet brez odlašanja,« je povedala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Evropska unija je sicer doslej zaradi ruske agresije na Ukrajino sprejela šest paketov sankcij proti Rusiji. Zadnji, ki vključuje tudi delni embargo na uvoz ruske nafte, je bil sprejet v začetku junija.

Orban prepričan, da so sankcije EU proti Rusiji napaka

Madžarski premier Viktor Orban je bil danes znova kritičen do sankcij, ki jih je EU uvedla proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino. Prepričan je, da sankcije škodujejo evropskemu gospodarstvu bolj kot Moskvi, poleg tega ne prispevajo h končanju vojne v Ukrajini.

Orban je v današnjem pogovoru za javni radio Kossuth dejal, da sankcije proti Rusiji ne bodo pomagale Ukrajini, temveč bodo uničile evropsko gospodarstvo. Bruselj je pozval, naj končno »dojame, da so naredili napako« in da sankcije trenutno bolj prizadenejo Evropo kot Rusijo.

»Mislili so, da bodo lahko vojno skrajšali s sankcijami, ker bi oslabitev Rusije prinesla hitre rezultate, vendar vojna še naprej traja,« je dejal po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI.. »V začetku sem mislil, da smo sami sebi streljali v nogo, a sedaj je jasno, da si je evropsko gospodarstvo streljalo v pljuča in se zdaj bori za zrak"« je dejal madžarski premier po poročanju Reutersa.

»Medtem ko Evropa izgublja, ZDA niso med poraženci. Namesto tega so bili ameriški poslovneži, kot je George Soros, med vojnimi dobičkarji"« je dejal glede zmagovalcev in poražencev ukrajinske vojne, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Orban je tudi prepričan, da je evropska zgodovina vstopila v »obdobje vojne« in ljudje se bodo morali boriti za stvari, ki so jih doslej jemali kot samoumevne.

»Nihče si 24. februarja ni mislil, da vojna med Ukrajino in Rusijo ne bo le spopad, temveč bo pomenila konec enega obdobja in uvod v novo obdobje vojne v evropski zgodovini,« je opozoril. Razen na frontah se vojna bije tudi v svetovnem gospodarstvu, še posebej pa v evropskem gospodarstvu, kar kažejo naraščajoče cene energentov.

Ena »velika bitk« se bo vodila za energetske vire in življenjske stroške, druga pa bo verjetno »boj za delovna mesta«, saj politika sankcij in vojna potiskata evropsko gospodarstvo v recesijo, je še opozoril madžarski premier.

Litva razglasila spor glede prevoza blaga v Kaliningrad za končan

Litva pa je danes razglasila, da je spor o tranzitnem železniškem prometu v rusko eksklavo Kaliningrad končan. Spor, ki je izbruhnil sredi junija med to članico EU in Moskvo zaradi omejitve tranzita blaga, podvrženega sankcijam unije po ruski agresiji na Ukrajino, je grozil, da bo prerasel v novo fronto napetosti, Rusija pa je Litvi zagrozila s protiukrepi.

»Ni razumno, da svoj čas in pozornost preusmerjamo na razpravo o tem, ali je mogoče kilotono jekla prepeljati po železnici iz enega dela Rusije na območje Kaliningrada,« je v Vilniusu v četrtek dejala premierka Ingrida Šimonyte. Nadaljnji prepiri o tem, kakšno blago, namenjeno v Kaliningrad, lahko Rusija dostavi po železnici prek Litve, niso produktivna poraba časa, je dejala premierka in dodala, da bi bil spor »prava zmaga Kremlja«, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Namesto tega bi se morali po njenem osredotočiti na podporo Ukrajini, ki je od konca februarja tarča ruske agresije.

Litva je sredi junija blokirala prevoz blaga, za katerega veljajo sankcije EU, iz Rusije v rusko eksklavo Kaliningrad, ki leži med Litvo in Poljsko. Na seznamu sankcioniranega blaga so se znašli premog, kovine, gradbeni material in napredna tehnologija.Po protestih in grožnjah iz Moskve je Evropska komisija ta teden, da bi pomirila naraščajoče napetosti, objavila nove smernice za tranzitni promet do Kaliningrada. Rusija lahko zdaj po železnici brez večjih omejitev pripelje civilno blago, ki je na seznamu sankcij, nazaj skozi Litvo. V skladu s smernicami je treba to storiti v količinah, ki so bile doslej običajne.

Tranzit vojaškega blaga ter blaga in tehnologije z dvojno rabo, za katere veljajo sankcije, pa je prepovedan ne glede na vrsto prevoza, so sporočili v Bruslju. Premierka Šimonyte je po objavi smernic še dejala, da bo njena država spoštovala mnenje komisije, »ne zato, ker menimo, da je bilo nekaj uporabljeno neustrezno od 17. junija,« ampak zaradi enotnosti.