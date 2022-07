Kot je danes objavil evropski statistični urad Eurostat, je blagovna menjava znotraj območja z evrom maja znašala 231,6 milijarde evrov, kar je 33 odstotkov več kot maja lani. V petih mesecih se je izvoz blaga iz območja z evrom v preostali svet povečal za 18,4 odstotka na 1140,2 milijarde evrov, uvoz od tam pa za 42,5 odstotka na 1253,2 milijarde evrov. Primanjkljaj je tako znašal 113 milijard evrov, potem ko so statistiki v prvih petih mesecih lanskega leta beležili 83,7 milijarde evrov presežka.

Blagovna trgovina znotraj območja z evrom je v prvih petih mesecih znašala 1086,2 milijarde evrov, 26,1 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Celotna EU je po prvi oceni maja izvozila za 221,2 milijarde evrov blaga, 28,3 odstotka več kot maja lani, uvoz pa je znašal 256,2 milijarde evrov oziroma 55,7 odstotka več kot leto prej. Primanjkljaj je tako znašal 35 milijard evrov, potem ko je maja lani presežek znašal osem milijard evrov. Trgovina znotraj EU se je glede na lanski maj povečala za 30,7 odstotka na 359,2 milijarde evrov.

V petih mesecih je izvoz iz EU dosegel 1012,3 milijarde evrov, 17,6 odstotka več kot v enakem obdobju leto prej, uvoz pa 1175,6 milijarde evrov, kar pomeni 48,5-odstotno povečanje glede na januar-maj 2021. Primanjkljaj je znašal 163,3 milijarde evrov, potem ko je EU v enakem lanskem obdobju beležila 69,4-milijardni presežek. Trgovina znotraj EU je v petih mesecih glede na leto prej porasla za 23,9 odstotka na 1688,6 milijarde evrov.

Maja so imele vse države večji izvoz v države zunaj EU kot maja lani, razen Litve (-3,1 odstotka). Največje rasti so zabeležili na Cipru (+102,7 odstotka), v Sloveniji (+75,8 odstotka) in na Portugalskem (+62,8 odstotka). Vse članice so tudi povečale uvoz iz držav zunaj EU, razen Luksemburga (-35,2 odstotka). Največje rasti sta beležila Ciper (+172,7 odstotka) in Finska (+104,1 odstotka).