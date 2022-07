Brat in sestra sta skupaj z drugimi člani družine gledala ognjemet v kraju Cholet ter sta bila kakih 50 metrov oddaljena od mesta, od koder so izstreljevali rakete, je sporočilo tožilstvo.

V nesreči je bila poleg tega ena oseba ranjena, vendar ni znano, kakšne poškodbe ima, drugih poškodovanih pa ni bilo.

Kaj točno se je zgodilo, ni jasno, poroča AFP. Ena od prič je povedala, da so bili v bližini in so opazili iskre ter začutili vročinski val. Na amaterskem videoposnetku je videti eksplozijo rakete, nakar so ljudje začeli kričati in bežati, na tleh pa je bil ogenj.

Župan Choleta Gilles Bourdouleix je povedal, da občina že dolga leta sodeluje z organizatorjem ognjemeta, kaj takega pa se je zgodilo prvič.