Odločitev je bila sprejeta kot dopolnitev prizadevanj Savdske Arabije za utrditev njenega položaja kot svetovnega vozlišča, ki povezuje tri celine, je na Twitterju zapisala savdska uprava za civilno letalstvo. S to potezo pa bodo dejansko odpravljene omejitve preletov za letala, ki potujejo v Izrael in iz njega.

Ameriški predsednik Biden je pozdravil in pohvalil zgodovinsko odločitev Savdske Arabije, ki Izraela, kljub intenzivnim prizadevanjem Tel Aviva za vzpostavitev vezi z arabskimi državami, ne priznava.

Tudi ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan je pozdravil odločitev in dodal, da je ta rezultat predsednikove vztrajne in načelne diplomacije s Savdsko Arabijo, ki je trajala več mesecev in bo dosegla vrhunec z današnjim obiskom.

Že pred Bidnovim prihodom v Izrael v sredo je Washington namignil, da bi lahko več arabskih držav sprejelo ukrepe za vzpostavitev odnosov z Izraelom, kar je spodbudilo ugibanja, ali bo Rijad spremenil svoje dolgoletno stališče, da ne bo vzpostavil uradnih dvostranskih vezi, dokler ne bo rešen spor s Palestinci.

Savdska Arabija namreč ni nasprotovala, ko je njena regionalna zaveznica, Združeni arabski emirati, leta 2020 vzpostavila diplomatske odnose z Izraelom, sledila pa sta ji še Bahrajn in Maroko v okviru Abrahamovih sporazumov, pri katerih so posredovale ZDA. Vendar analitiki vseeno opozarjajo, da Rijad verjetno ne bo pristal na formalne vezi z Izraelom, ne med Bidnovim obiskom in ne, dokler je na oblasti 86-letni kralj Salman.

Ameriški predsednik se bo danes na okupiranem Zahodnem bregu najprej sestal s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom, pogovori pa naj bi bili osredotočeni zlasti na gospodarske ukrepe.

Ameriška delegacija namerava predstaviti načrte za vzpostavitev infrastrukture za hitrejši internet 4G v Gazi in na Zahodnem bregu do konca prihodnjega leta. Prav tako bo Biden napovedal pomemben sveženj financiranja za bolnišnice v izraelskem aneksiranem vzhodnem Jeruzalemu.

Vseeno pa je Biden že v četrtek jasno povedal, da ne namerava spremeniti sporne poteze svojega predhodnika Donalda Trumpa o priznanju Jeruzalema kot prestolnice Izraela, kar je mnoge Palestince razjezilo. Ponovil pa je, da Washington podpira rešitev dveh držav.

Po obisku na Zahodnem bregu bo Biden iz Izraela odletel v Savdsko Arabijo. To bo prvi javno priznani neposredni let iz Tel Aviva v zalivsko kraljevino. V savdskem mestu Džeda se bo nato sestal z arabskimi voditelji Sveta za sodelovanje v Zalivu, kjer bodo razpravljali o nestanovitnih cenah nafte.