Donald Trump in Ivana sta imela tri otroke - Donalda mlajšega, Ivanko in Erica Trumpa. Poročila sta se leta 1977, ločila pa 15 let pozneje, leta 1992. Ivana je bila Trumpova prva žena, on pa njen drugi mož. Za njim se je poročila še dvakrat.

Tudi ona je tako kot tretja Trumpova žena Melania prišla v New York kot manekenka, v mladosti pa je bila vrhunska smučarka. Trump se je po Ivani leta 1993 poročil z Američanko Marlo Maples, prav tako manekenko, na koncu pa še leta 2005 z Melanio Knavs.

»Naša mati je bila neverjetna ženska - sila v poslovnem svetu, športnica svetovnega razreda, žareča lepotica in skrbna mati ter prijateljica,« se med drugim glasi sporočilo družine Trump. Ob tem dodaja, da jo bo med drugim pogrešala tudi njena mama Marie Zelniček, ki se je rodila leta 1926 in je še vedno živa.

Čeprav je bila ločitev s Trumpom »razburljiva« in ga je Ivana celo obtožila posilstva in nasilja, je bivši predsednik v sporočilu o smrti v nasprotju s svojim značajem zapisal lepe besede. »Bila je čudovita, lepa in neverjetna ženska, ki je imela navdihujoče življenje. Njen ponos in veselje so bili trije otroci. Bila je tako ponosna nanje, kakor smo bili mi ponosni nanjo. Počivaj v miru, Ivana,« je sporočil Trump.

Vzrok smrti še ni znan. Policija se je v četrtek sredi dneva odzvala na nujni klic na pomoč in ob prihodu v hišo na 64. ulici ob Centralnem parku v stanovanju našla nezavestno 73-letno žensko. Reševalci so jo na kraju samem razglasili za mrtvo. Poteka preiskava mrliškega oglednika.