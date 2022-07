Težave Olimpije so se začele že dan pred tekmo, ko se je na zadnjem treningu poškodoval kapetan Elšnik, zato trener Albert Riera ni mogel računati nanj. Od prve minute so zaigrali novinec Karamatić, povratnik po poškodbi Ratnik in pomiloščeni Ziljkić, medtem ko je kreativni vezist Sešlar znova obsedel na klopi za rezerve. Differdange je tekmo začel veliko bolj odločno, kar je unovčil z golom že v deveti minuti, ko je z glavo zadel argentinski centralni branilec Bedourent. Tudi po zaostanku Olimpija ni bila nevarna za gol gostiteljev, ki so bili v obrambi odlično organizirani. Francoski vratar Cappa je bil v prvih 45 minutah brez dela, saj Ljubljančani v prvem polčasu niso sprožili niti enega strela v okvir gola (Differdange štiri), dvakrat pa so streljali mimo.

V drugem polčasu je Olimpija zaigrala bolj odločno. Milović je po podaji iz kota z glavo streljal mimo gola, Nukić v priložnosti tekme ni uspel premagati vratarja gostiteljev, izid pa je v 80. minuti izenačil argentinski vezist Doffo. Od 84. minute je imela Olimpija igralca več, saj je bil le tri minute po vstopu v igro izključen rezervist Maazou. V podaljšku, ko so obojim pohajale moči, je zmagoviti gol v 112. minuti po podaji Krefla dosegel Milović. Olimpija je napredovala s skupnim izidom 3:2 in se bo v drugem krogu pomerila z romunskim moštvom Sepsi Sfantu Gheorghe.

Mura je bila v prvem polčasu boljša, a premalo konkretna v zaključku napadov. Najbližje golu je bila v 29. minuti, ko je Maruško stresel prečko. Sfintul je igral zelo agresivno, obrambi Mure je največ težav povzročal 19-letni Nigerijec Ibrahim. Mura je drugi polčas odprla sanjsko z golom Petkovića že v prvem napadu, nato pa zapravila nekaj sijajnih priložnosti. Povsem podrejeni Moldavci so izid izenačili z golom Svinarenca v 77. minuti, vendar je Daku štiri minute kasneje razrešil vse dvome o napredovanju. Prekmurci so napredovali s skupnim izidom 4:2 in se bodo v drugem krogu pomerili s St. Patrickom iz Dublina.

Z današnjim primorskim derbijem ob 20.15 med Koprom in Taborom iz Sežane se bo začelo tudi 32. slovensko prvenstvo. Jutri bosta tekmi Domžale – Celje (17.30) in Maribor – Radomlje (20.15), v nedeljo Olimpija – Mura (20.15) in v ponedeljek Gorica – Bravo (20.15).