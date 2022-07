Italija je sredi nove politične krize, in to v najslabšem možnem času, ko se je po koronakrizi še dodatno nakopičil javni dolg. Vlada Maria Draghija je danes v senatu sicer prestala glasovanje o zaupnici, ki jo je povezala s sprejetjem 26 milijard evrov obsežnega svežnja ukrepov za pomoč podjetjem in gospodinjstvom pri soočanju z energetsko krizo. Ker pa premier ni dobil tudi podpore vladnega Gibanja petih zvezd, je po nekajurnem razmišljanju odšel v predsedniško palačo in napovedal svoj odstop.

Toda predsednik Sergio Mattarella je presenetil in ga zavrnil. Draghiju, ki v teh negotovih časih velja za poroka stabilnosti v že tako vedno politično nestabilni Italiji, je naložil, naj se vrne v parlament in tam dobi jasno sliko o političnem položaju. Kot je sinoči poročal časnik Corriere della Sera, to pomeni, da se bodo morale o vladnem odstopu izrecno izreči vse stranke. Kot je mogoče razumeti, gre za potezo, s katero bodo prisiljene javno povedati, ali Draghija podpirajo ali ne, ter prevzeti odgovornost za svojo odločitev.

Draghi bo šel v parlament (v senat) predvidoma prihodnjo sredo. Da vsaj za nekaj dni še ostaja na položaju, je bilo razvidno tudi iz poročila, da je potrdil službeno pot v Alžirijo v začetku prihodnjega tedna.

Politične kalkulacije Conteja

Draghi, ki vodi koalicijo širokega spektra, je v preteklih dneh že napovedoval odstop, če ga Gibanje petih zvezd ne podpre pri glasovanju o zaupnici ali če odstopi od koalicije. Gibanje se danes potem ni udeležilo glasovanja, s čimer so Draghiju de facto odrekli zaupanje. Premier je potem dejal, da koalicija narodne enotnosti ne obstaja več in da vlada ne more delati pod ultimati iz lastnih vrst, saj da s takšnim načinom izgubi smisel svojega obstoja. Nato se je odpravil na Kvirinal k predsedniku države (kar je sicer položaj, ki si ga želi tudi sam).

Gibanje petih zvezd Giuseppeja Conteja, iz katerega je nedavno izstopil zunanji minister Luigi di Maio, ustanovil svojo parlamentarno skupino ter naprej podpiral vlado, se je glasovanju protestno izognilo zaradi nezadovoljstva s predlaganim svežnjem pomoči. Zahtevalo je večjo podporo za družine. Zaradi svojega ekološkega predznaka je tudi nasprotovalo obsežni investiciji v sežigalnico pri Rimu, kar je bilo del svežnja. Proti svežnju je Gibanje sicer glasovalo že v ponedeljek v poslanski zbornici.

To so bili vsebinski zadržki Conteja. Po ocenah političnih analitikov pa je hotel nekdanji premier, ki ga je nadomestil prav Draghi, s političnim pretresom povzročiti boljše izhodišče stranke pred rednimi parlamentarnimi volitvami prihodnje leto. Vlado naj bi še podpirali od zunaj, kadar bi se jim to zdelo primerno, a jo po lastni presoji tudi kritizirali. Zdi se, da bi prav s tem Conte skušal dvigniti delnice Gibanju, ki je izgubilo ogromno podpore med Italijani in z odhodom Di Maia in somišljenikov tudi položaj največje parlamentarne stranke (zdaj je to Liga Mattea Salvinija, ki je sicer tudi napovedala odhod iz Draghijeve vlade, če to stori Gibanje). Takšne politične načrte je Conteju zdaj, kot kaže, prekrižal predsednik Mattarella.

Več možnosti za naprej

Draghi je sicer imel možnost nadaljevati kot premier ali s podporo Gibanja petih zvezd od zunaj ali brez njega s še vedno vzdržno parlamentarno večino preostalih strank. Toda tej možnosti Draghi, ki kot nekdanji predsednik Evropske centralne banke (ECB) velja za enega najbolj izkušenih evropskih politikov, ni bil naklonjen. Za vnaprej pa je mogočih več scenarijev: da Draghi ostane premier s sedanjo ali novo vladno večino, da poskušajo najti novega premierja do rednih volitev ali da razpišejo predčasne. Slednje so v teh dneh že zahtevali Liga in opozicijski Bratje Italije Giorgie Meloni. Toda številne druge stranke zaradi lastnih preračunavanj niso za predčasne volitve.