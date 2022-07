Medtem ko je v ligi NBA v teh dneh v ospredju poletna liga, na kateri izbori na letošnjem naboru razkazujejo nadarjenost, ostali pa se krčevito borijo za kakšno odprto mesto pri ekipah in preboj v najmočnejšo ligo na svetu, komisar Adam Silver razmišlja o novostih in hkrati razpreda tudi o razširjajočem se trendu največjih zvezdnikov, ki vse pogosteje zahtevajo menjave v druge ekipe, ko jim ne gre vse po načrtih. Zadnji primer je Kevin Durant, ki želi zapustiti nekdanje moštvo slovenskega košarkarja Gorana Dragića Brooklyn. »To mora biti dvosmerna cesta. Ekipe igralcem zagotavljajo izjemno finančno varnost. V zameno pričakujejo, da bodo izpolnili dogovorjeno. Vemo, da igric v zakulisju ne moremo preprečiti, a neradi vidimo, da zvezdniki zahtevajo menjave javno. Ker začenjamo pogajanja o novi kolektivni pogodbi s sindikatom igralcev, je to nekaj, čemur bomo posvetili pozornost. Jasno je, da lahko pride do nezadovoljstva igralcev in da jih klubi ne smejo imeti za talce, a po drugi strani nam trenutna situacija ni všeč,« je bil neposreden Adam Silver.

Kar se tiče novosti v ligi NBA, bi prvo pravzaprav lahko označili zgolj kot potrditev že obstoječega. Lastniki klubov so namreč izglasovali, da bo tako imenovani play-in oziroma dodatne kvalifikacije za končnico po dveh poskusnih sezonah zdaj postal stalnica tega tekmovanja. Liga NBA je turnir play-in poskusno priredila najprej v pandemični sezoni 2019/20, kasneje pa se je zanj v dodelani obliki odločila še v minulih dveh sezonah. V tem sistemu se neposredno v končnico iz vsake konference uvrsti prvih šest ekip rednega dela, medtem ko se moštva od sedmega do desetega mesta uvrstijo v dodatne kvalifikacije. Zmagovalec dvoboja sedmo- in osmouvrščenih ekip se uvrsti v končnico, poraženec pa igra proti zmagovalcu tekme med deveto- in desetouvrščenima ekipama. Zmagovalno moštvo te tekme tako zapolni še zadnje prosto mesto v končnici.

Drugi dve novosti pa sta pravzaprav v nastajanju, a skoraj ni dvoma, da ju bodo sprejeli oziroma potrdili. Prva se nanaša na turnir med sezono lige NBA v stilu pokalnih tekmovanj v evropskih ligah. Temu so naklonjeni tudi lastniki klubov, ki izpostavljajo, da je trenutno vsako sezono na voljo le ena lovorika. Želja je, da bi turnir prvič izvedli v sezoni 2023/24. Sodelovalo naj bi vseh 30 moštev, najboljših osem pa bi se nato pomerilo v sistemu izpadanja na eno zmago. Zaključni turnir četverice bi bil v nevtralnem mestu, igralci zmagovalne ekipe pa bi za uspeh prejeli po milijon dolarjev vsak. Druga novost, ki naj bi bila zapisana v novi kolektivni pogodbi, pa se nanaša na starost igralcev, ki se lahko prijavijo na nabor. Trenutno meja je 19 let, Silver pa pravi, da bi jo radi spustili na 18, kot je nekoč že bilo.