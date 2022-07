Uspešnost slovenske atletske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Oregonu bo v veliki meri odvisna od samega začetka. Že prvi dan, danes zvečer po srednjeevropskem času, bo v kvalifikacijah meta diska nastopil Kristijan Čeh. Ptujčan je v tej sezoni še neporažen, zmagal je na vseh štirih mitingih diamantne lige, zato ne gre pričakovati, da bo imel težave z uvrstitvijo med najboljših dvanajst metalcev, kolikor jih bo nastopilo v jutrišnjem finalu (ob 21. uri). Prav tako bo že prvi dan svetovnega prvenstva v kvalifikacijah nastopila Tina Šutej. Slovensko rekorderko čaka morebitni nastop v finalu v noči iz nedelje na ponedeljek.

Lepi spomini na Eugene

Tina Šutej je v ZDA preživela veliko let, saj je študirala v Arkansasu. Med študijem je tekmovala tudi na univerzitetnem državnem prvenstvu v Eugenu, kjer je bila leta 2009 druga. »Stadion v Eugenu je sicer na isti lokaciji kot pred leti, ko sem tekmovala na njem, a je povsem prenovljen. Zato bodo občutki bržčas drugačni. Nedvomno pa imam na stadion zelo lepe spomine, kar veliko šteje in mi lahko pomaga na samem tekmovanju,« je pred odhodom v ZDA odgovorila Tina Šutej, ki se je z zadnjih dveh velikih tekmovanj, dvoranskega evropskega in svetovnega prvenstva, vrnila s kolajnama. »V zadnjih dveh letih sem ugotovila, da v boju za kolajne nisi sam režiser svojih skokov. Na stadionih se dogaja veliko stvari, zato nikoli natančno ne veš, kdaj boš dobil priložnost za skok. Potrebna je maksimalna koncentracija, tako da so izkušnje v veliko pomoč. Zato verjamem, da če bom v Eugenu prišla v boj za kolajne, da bom lažje prenašala breme kot morda kakšna druga tekmovalka, ki tega ni vajena,« odgovarja Ljubljančanka, ki v zadnjih leti živi in trenira v Celju.

»Dve kolajni na največjih tekmah sta mi v zadnjih letih dali veliko samozavesti in dodatne energije. Hkrati sem vesela in ponosna, da vsa leta treniranja niso šla v nič, seveda kar zadeva osvojitev najvišjih mest na največjih tekmovanjih. Želim si, da bom osvojila še kakšno kolajno na velikem tekmovanju, prvo priložnost pa bom imela kmalu. Zavedam se, da je konkurenca zelo močna, zato bom morala bržčas skočiti državni rekord. Posebej nevarni bosta Američanki (Katie Nageotte in Sandi Morris, op. p.), ki bosta na domačem prvenstvu še dodatno motivirani,« meni Tina Šutej in zaključuje: »Ko sem izvedela, da ne smejo tekmovati ruski in beloruski atleti, sem bila razočarana, saj se z nekaterimi atletinjami zelo dobro razumem. Sedaj o tem ne razmišljam. Zanima me predvsem moje skakanje. Po svetovnem prvenstvu me čaka še nastop na evropskem prvenstvu, kjer bom želela osvojiti kolajno. Upam, da ne bom imela prevelikih težav z bolečinami v Ahilovi tetivi.«

Uspešno sodeluje s Kanterjem

Kristjan Čeh je dosegel najtežjo zmago na zadnjem mitingu diamantne lige v Stockholmu, kjer je šele v peti seriji z metom prek 70 metrov ugnal 19-letnega Litovca Mikolaša Alekno. »Alekna nas je v Stockholmu vse presenetil, saj je že pri 19 letih vrgel disk skoraj 70 metrov. Je izjemen talent, ima dolge roke, široke rame in genetiko očeta, ki je bil eden najboljših metalcev diska vseh časov. V Stockholmu sem se motiviral tako, da sem si rekel, da me že ne bo sedaj premagal mlajši metalec od mene,« je zmagovito formulo opisal 23-letni Kristjan Čeh ter priznal, da je na Švedskem dosegel najtežjo zmago doslej. Ptujski orjak je v tej sezoni še neporažen, saj je dosegel vse zmage na mitingih diamantne lige, prepričljivo najboljši pa je bil tudi na mitingih mednarodne lige v Sloveniji.

»Z vlogo favorita se ne obremenjujem. Na vsaki tekmi moram pokazati svoj maksimum. Ali je to dovolj za zmago ali ne, pokaže sama tekma. Upam, da se bom dobro počutil, opravil dober met. Po mojem bo moj največji tekmec Alekna, prepričan pa sem, da se bo na svetovno prvenstvo odlično pripravil tudi Daniel Stahl. Velika tekmeca bosta tudi drugi Litovec Andrius Gudžius in Avstrijec Lukas Weisshaidinger,« odgovarja Kristjan Čeh, ki po svetu v večini potuje sam. Pravi, da je organizacija največjih mitingov na tako visoki ravni, da se ni težko znajti. Na svetovnem in evropskem prvenstvu pa bo ob njem trener Gerd Kanter. »Sodelovanje poteka zelo dobro. Opravila sva dobro pripravljalno obdobje. Nekoliko sva spremenila tehniko in vse kaže, da dobro deluje. Upam, da bo tako tudi na svetovnem in evropskem prvenstvu,« zaključuje Čeh.

Sobotni tekmovalni spored bo s stališča slovenskih atletov izjemno pester. Vrhunec naj bi bil ob 21. uri, ko naj bi v finalu meta diska tekmoval Kristjan Čeh. V večernem sporedu pred finalom meta diska, bodo pokazali pripravljenost številni slovenski atleti izmed deseterice, ki je odpotovala v Oregon. Maruša Mišmaš, finalistka lanskih olimpijskih iger v Tokiu, bo nastopila v kvalifikacijah teka na 3000 m z zaprekami (jutri ob 19.35), pet minut prej pa bo v kvalifikacijah troskoka nastopila Teja Filipič. Slednja se je v tej sezoni že izkazala na mitingih diamantne lige in sredozemskih igrah, tako da računa na nastop v finalu, ki bo potekal v noči s ponedeljka na torek. Izmed slovenskih atletov bo jutri (ob 20.10) v kvalifikacijah skoka v višino tekmovala tudi debitantka na velikih članskih tekmovanjih Lia Apostolovski.