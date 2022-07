Ker smo že sredi poletja in to z možgani na off, je pametno razmišljati vnaprej, predvsem o tem, kaj nas čaka v bližnji prihodnosti. Astrološka slika namreč kaže, da se nam obeta turbolentna prihodnost. Kot je v Slovenskih novicah pojasnila strokovnjakinja za uvid v zvezde in vodja Astrološkega inštituta Mihaele Malečkar, Mihaela Malečkar, bo, če seveda odmislimo družbeno problematiko, poletje prijetno, le okrog 1. avgusta nas bo nekaj pretreslo in prineslo skrbi. »Jeseni pa lahko pričakujemo vedno več omejitev, draginje, pritiskov, neizprosne politične boje, blatenje in razdvajanje, ki bodo s svojo težo črnili ne le družbeni, ampak vsaj malo tudi naš osebni svet. Že oktobra bomo spet v centrifugi, imeli bomo občutek, da svet razpada in da ni nobene stalnosti,« se glasi srednjeročna zvezdna slika.

Ker se nam bo treba s temnimi silami spopasti šele jeseni, se z mirno vestjo lahko preselimo na plaže, razprostrte po deželah in prostranstvih našega planeta, na katerih kraljuje naša zvezdniška tovarišija. Eni v spletni univerzum že pošiljajo svoje utrinke v besedah in slikah, drugi pa zaenkrat še zgolj napovedujejo, kam jo bodo popihali na več kot dobrodošel oddih pred napovedano burno bodočnostjo. Strokovnjak za energetiko in aktualni predsednik vlade Robert Golob se je denimo javil s hrvaške obale. Na spletnem mestu metropolitan.si so zasledili njegov počitniški odtis na medmrežju in svoj bralni krožek obvestili, da je ob sončnem zahodu objavil čudovito fotografijo, ovekovečil pa ni le pisanih barv na nebu, temveč tudi sebe. S selfijem. Kot so se še pohvalili, jim radovednost ni dala miru, zato so ga poklicali kar po telefonu, ker jih je nadvse zanimalo, kje so nastale te čarobne fotografije in ostali odprtih ust, ker se jim je na poziv celo javil in jim ekskluzivno izdal, da se nahaja na Brionih. Je pa najavil, da tam ne namerava ostati dolgo časa, ker ga doma čaka veliko dela.

V štajerskem časniku Večeru pa so se zapletli v pogovor še z nekaterimi drugimi političnimi eminencami nove dobe in jih zaslišali, kam jo nameravajo popihati na oddih. Ministrica za notranje zadeve Tanja Bobnar bo tako kot šef vlade odšla na jadransko obalo, kam sicer ni razkrila, bo pa to nekje, kjer bo dobrodošel tudi njen psiček. »Glede na sicer naporen delovnik bo to moj čas za počitek, sprehode s psom, poslušanje glasbe in branje. Dopustujem največkrat doma. Ko se odločim za druge lokacije, pa je to v namestitvah, kjer je dobrodošel tudi moj koton,« je povedala Bobnarjeva.

Mirovna plavalna misija

Njena ministrska kolegica Tanja Fajon bo prav tako odšla nekam na morje jadransko, kjer bo, kot se je pohvalila, preživljala aktiven dopust vključno s kolesarjenjem, tekom in potapljanjem. Še preden pa je odpotovala na športno produktivno počitniško misijo je v svoji pisarni sprejela slovenskega junaka tisočerih rek, jezer in morij Martina Strela, ki načrtuje nov herojski podvig. Zunanji ministrici je namreč prišel predstavit revolucionaren načrt, kako bi lahko na simbolni ravni prekinil rusko vojaško operacijo v Ukrajini. S plavanjem seveda. Kot se je Strel izpovedal za oddajo Svet na Kanalu A, kani plavati od Romunije do Ukrajine v razdalji 122 kilometrov, zadal pa si je kot vedno konkreten cilj, da omenjeno relacijo preplava v dvajsetih urah. Kot je še obelodanil so bili zunanja ministrica in vsi na zunanjem ministrstvu nad idejo navdušeni, tako, da se je takoj začel akcija. Kakšna sicer ni naznanil, je pa Fajonova napovedala, da bo imela slovenska rečna korenina pri tem res vso simbolno podporo ministrstva za zunanje zadeve. »Martin Strel se, kot kaže, podaja na nov izziv. Preplaval je številne reke sveta, zdaj razmišlja o projektu za končanje vojne in mir v Ukrajini. Zjutraj mi je naš plavalec, ki ima še veliko energije za premagovanje novih izzivov, predstavil svojo zamisel,« je na spletni stratosferi zapisala Fajonova in seveda objavila še fotografijo s tega pomembnega sestanka.

Ker danes ustroj sodobne medijske krajine poganjajo fotografije, ne gre zamuditi še spletnega pričevanja Natalije Verboten, ki se je javila z otoka Pag. »Navdušena sem nad dopustom v kampu na otoku Pagu, kjer bivamo v mobilni hišici in z družino ustvarjamo najlepše morske spomine doslej. Zato se v kamp vedno radi vračamo,« je zapisala Natalija, v Večeru, kjer so povsem podoživeli njeno radost, pa so navdušeno v njihov medijski krog razposlali njenih šest fotografij in pripisali, da je na hrvaškem otoku pozirala v zelo atraktivnih kopalkah in sprožila nov vročinski val, saj so po njihovem prepričanju, eno naših najlepših pevk te dni opazili v bazenu, kako v zapeljivih modro-belih kopalkah pluje na velikem kosu napihljive lubenice.

Laško brez konkurence

V reviji Lady pa so jeli razglabljati o tem, katero je najboljše žurersko mesto na Balkanu. Njihova osnovna predpostavka, preden so se lotili zasliševanja nekaj svojih rednih strank, ki so jih našli doma, je bila namreč ta, da noben pravi žur ne mine brez ene same balkanske pesmi, saj kot so zapisali, balkanski melos premore toliko temperamenta, sočnosti in vročih spominov na nekdanjo skupno domovino, da ob njih človek z lahkoto sprosti čustva in da si da duška. Temu pa sledil še pripis, da takih zabav kot so na Balkanu, ni nikjer drugje na tem svetu. Omar Naber je denimo oznanil, da je najbolj žurersko mesto na Balkanu slovensko glavno mesto, pa čeprav je nastopal po vseh večjih mestih na tem polotoku. »Takšnega žura, kot ga naredi ljubljansko občinstvo, ni nikjer drugje. Beograd, Podgorica in Skopje tudi ne zaostajajo veliko, predvsem prvi – zaradi slavnih splavov, trubačev in žive glasbe. Vseeno jih ne zamenjam za dobro zabavo v Ljubljani,« je v lokalpatriotskem duhu povedal Naber. Podobno je povedal poskočni Dejan Krajnc, ki je kot iz topa ustrelil, da je najbolj zabavljaško mesto na Balkanu Laško. In to brez konkurence.

Povsem razigrano razpoloženje vlada tudi na koncertih Vilija Resnika. Najsi bodo kjerkoli na Balkanu. Kot so priobčili na spletnem mestu žurnal24.si, jim je Resnik te dni zaupal, da toliko nastopov, kolikor jih je imel v zadnjih štirih mesecih, ni imel nikoli v karieri. Je pa svojim energičnim nastopom dodal še bolj emocionalno noto, saj se objema in poljublja s svojimi oboževalkami, ki so mu ostale zveste vrsto let. »Na nastopih se objemam in poljubljam z oboževalkami, a lahko to tudi pojasnim. To so nekdanje najstnice, ki so včasih imele nad posteljo plakat Vilija Resnika, imele fante, ki so bili seveda nad tem malo manj navdušeni ali včasih tudi ljubosumni, zdaj so seveda to že gospe s soprogi oziroma partnerji, ki prihajajo na moje nastope tudi skupaj z njimi. A po toliko letih se je pogled njihovih partnerjev, soprogov na vse skupaj spremenil in zdaj lahko tudi kakšno poljubim in objamem,« je o dovoljenih objemih in poljubih prešerne volje pripovedoval Resnik.